La inversión de la Generalitat en Lleida se estanca en torno a los 190 millones de euros

Publicado por Xavier Rodríguez

La inversión de la Generalitat en Lleida se ha estancado entorno a los 190 millones. El proyecto de presupuestos para este año contempla partidas por valor de 190,6 millones, solo dos más que en 2023. Del total, 165,3 millones corresponden a las inversiones reales y 25,3 son remanentes de Infraestructures.cat, principalmente de fondos Next Generation que no se ejecutaron el año pasado. La Generalitat también incluye en su cálculo de inversiones 9,7 millones más en concepto de transferencias de capital.

La nueva estación de autobuses de Lleida es el proyecto que se lleva la mayor inversión, con 32 millones (12 son de Infraestructures). Le sigue el canal Segarra-Garrigues con 28,2 millones, de los que más de 21 se destinan a la red secundaria de riego. De hecho, los regadíos copan gran parte de los proyectos incluídos en las cuentas. En este sentido, consignan 1,3 millones a la ampliación y modernización del riego de la Conca de Tremp, más de 900.000 euros para Pinyana y otros 664.000 para el Canal d’Urgell. En cuanto a los servicios ferroviarios, la línea de La Pobla cuenta con más de 8 millones. Además, también hay 6,6 millones para la compra de material de FGC Rail y otros 600.000 euros para los talleres de la empresa en el Segrià. Entre los proyectos millonarios incluidos en los presupuestos, al menos diez se repiten respecto a la previsión de inversiones del año pasado porque no se han ejecutado. Destacan la nueva comisaría de los Mossos en Mollerussa (más de 4 millones), el CAP de Almenar (1,8), la adecuación de Casa Bringué de Ginestarre (1,6) o la reivindicada escuela de El Poal (1,3). Las cuentas no incluyen, por ahora, partidas que pactaron ERC y el PSC como la redacción del proyecto de la nueva residencia de La Seu. La previsión es que se incorporen a través de una disposición adicional. La consellera de Economía, Natàlia Mas Guix, pidió “responsabilidad” para aprobar los presupuestos (ver página 23). Por otra parte, las comarcas del llano recibieron hasta enero 140,7 millones de los Next Generation. Mientras, en el Pirineo estas ayudas ascienden a 27,3 millones.