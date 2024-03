El canal de Aragón y Catalunya empieza la campaña de riego con prorrateos y demanda libre

Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

El canal de Aragón y Catalunya empieza este lunes la campaña de riego con prorrateos y demanda libre. El presidente de los regantes, José Luis Pérez, ha explicado que si bien la situación de los embalses de Barasona y Sant Salvador es "generosa" completamente llenos, en el caso de la cuenca de la Noguera Ribagorçana está "bajo mínimos", como el año pasado. Por eso, ahora al principio, todos los regantes se proveerán de los dos primeros embalses. Pocos agricultores han pedido agua para regar ya que durante los últimos días ha llovido. Según Pérez, las demandas que se harán ahora serán para llenar balsas y también para tener agua por si hay que utilizar los sistemas anti helada en caso de caída de los termómetros en zonas frutícolas donde ya hay floración.

Según el presidente de la comunidad de regantes, José Luis Pérez, las últimas lluvias y nevadas en el Pirineo han dado "esperanza" para tener una reserva de nieve cuando empiece el deshielo, ya que hasta ahora, prácticamente no hay vía. No obstante, ha remarcado que empezar ahora la campaña a demanda libre es un "espejismo" que desgraciadamente durará poco ya que no hay reservas suficientes a toda el área regable.

En este sentido, el objetivo es poder ofrecer a los regantes una campaña completa, hasta el 30 de septiembre pero según Pérez, para conseguirlo habrá que aplicar prorrateos. "Si hay agua abundante habrá para todos y si es escasa lo será para todos", ha dicho el presidente de los regantes.

La zona regable del canal de Aragón y Catalunya está situada entre la provincia de Huesca y la demarcación de Lleida. Incluye 132 comunidades de regantes con una concesión de 104.850 hectáreas. Pueden regar 11.088 explotaciones agrarias y también ganaderas pero del agua también se benefician 115 usos industriales, 132 establecimientos de servicios, y 212.000 habitantes. Este es el canal más temprano en empezar la campaña de riego en Catalunya. En las próximas semanas está previsto que empiece la campaña en el canal de Urgell, también marcada por la sequía y las restricciones.