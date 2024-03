El Aragón y Catalunya abre sin recortes y Rialb y Oliana, con 84 hm más que hace un año

Las lluvias en la cabecera del Ésera de los últimos días han permitido llenar los embalses que abastecen al Aragón y Catalunya, que ayer abrió la campaña de riegos sin restricciones y a la demanda. Por su parte, los pantanos del Segre, Oliana y Rialb, suman cerca de 170 hm³, el doble que hace ahora un año, con 84,5 hm³.

El Aragón y Catalunya abrió ayer la campaña de riegos sin restricciones y a la demanda gracias a las últimas lluvias que han llenado los embalses del Ésera. Barasona almacena 82,2 hm³ y está la 97%, mientras que San Salvador tiene 135 hm³ y está al 98,4%. “Hemos tenido la suerte de que el temporal se ha centrado en la cabecera del río y los pantanos alivian para dejar un margen de resguardo, pero somos conscientes de que son pequeños para regar más de 100.000 ha. Por ahora, regaremos toda el área regable de ambos embalses y no tocaremos el Ribagorçana, que además abastece a Pinyana y Algerri-Balaguer. Además, revisaremos la situación cada 14 días para cuando sea preciso racionar en junio, julio y agosto”, explicó el presidente de la comunidad de regantes, José Luis Pérez.

En la cuenca del Segre, los embalses de Rialb y Oliana suman 169 hm³, mientras que hace un año en estas fechas almacenaban 84,5, la mitad que en la actualidad. No obstante, a estos casi 169 hm³ hay que restarles 50 del agua inutilizable de Oliana y las garantías a los abastecimientos de boca y el caudal ecológico. Según técnicos del Canal d’Urgell, todavía no hay reservas suficientes para una campaña normal. Por ahora solo están garantizados dos riegos (o hidros) y lo ideal sería contar con entre 180 y 200 hm³ útiles para un tercero. Oliana y Rialb ya ahorraron reservas el pasado año al optar por dar agua a los frutales y sacrificar el cereal (ver desglose). En esta campaña serán los payeses los que decidan qué regar pero es casi seguro que se salvará el cereal de invierno aunque no se puedan asegurar segundas cosechas y los frutales. La comunidad está a la espera de las precipitaciones del este mes para comenzar la campaña. Si hay lluvias la podría retrasar aunque se prevé abrir por Sant Josep.

Protestas de los cerealistas por el retraso en el cobro de las ayudas

Los propietarios de fincas de cereal dentro del área regable del Canal d’Urgell que durante la pasada campaña sacrificaron sus cosechas en beneficio de los frutales a la espera de compensaciones protestan por la demora de la Generalitat en el pago de las ayudas, que se prevé en verano. Por otra parte, muchos critican dificultades en la tramitación y que se les exija tener las fincas aseguradas para percibir el total de la compensación. En este sentido, solo se abonarán las ayudas a los que hayan hecho la DUN (declaración agraria), lo que puede crear conflictos entre propietarios y arrendatarios.