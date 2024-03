Visitas guiadas al mar rosa

Aitona comenzó ayer las visitas guiadas a su mar rosa, con medio centenar de visitantes que llegaron de Girona y de la Costa Brava, mientras que más de 150 lo hicieron de Barcelona y alrededores. Recorrieron rutas para admirar la floración de los frutales, con varias paradas para que fotos y disfrutar de la magia del colorido de los campos de frutales, según explicaron fuentes municipales. Esta actividad turística está a cargo de más de cincuenta personas, entre ellas voluntarios y guías.

Los visitantes tambien pudieron disfrutar de los sabores que ofrece el municipio, ya que en el pabellón polideportivo se instalaron una veintena de paradas de productores locales que vendieron aceite, quesos, mermeladas y productos de artesanía, entre otros artículos. Desde el punto de información dieron indicaciones a los turistas para que pudieran llegar a los espacios más importantes del municipio, algunos relacionados con el turismo religioso como son son los espacios relacionados con Santa Teresa Jornet, la cueva y la casa natal del Pare Palau, el núcleo antiguo de la población co la ermita de Sant Joan de Carratalà. Muchos se interesaron por la degustación de vermuts o el maridaje de productos con los vinos de Raimat, que por primera vez colabora con el proyecto Fruiturisme.La población espera la llegada masiva del visitantes este fin de semana, coincidiendo con la celebración del Festival Cruilla Baix Segre (ver página 15) y de los próximos, cuando la floración esté más desarrollada. El pasado año se contabilizaron unas 27.000 personas, aunque son solo las que se contaron en las visitas guiadas y la cifra no incluye las rutas que muchos recorrieron por su cuenta. El pasado fin de semana ya acudieron algunos, entre ellos visitantes chinos, y también se esperan a turoperadores japones, coreanos y tambien de California.El éxito de la floración se ha popularizado en las redes sociales por la fotos que publican vecinos y visitantes. Esto ha provocado que muchos días no haya suficente oferta de restauración para todos los que acuden a admirarla. Por este motivo, este año habrá food trucks para complementar la oferta gastronómica. Otra de las iniciativas que se mantienen, si el tiempo lo permite, son los viajes en globo para ver el mar rosa desde el aire. Como novedad, además de pasar la noche en iglús transparentes (ver desglose) se podrán comprar arboles frutales para plantarlos en jardines o huertos.No obstante, el objetivo del ayuntamiento es desestacionalizar la experiencia para conseguir visitantes que puedan experimentar todo el ciclo del árbol frutal, no solo la floración, en primavera sino también la recolección en verano y la preparación y poda en invierno y otoño. Según la alcaldesa, Rosa Pujol, esta iniciativa genera unos 400.000 euros al municipio. Por otra parte, 16 municipios del Segrià organizan más de cien actividades relacionadas con la floración de los frutales, en el marco de la campaña Segrià, terra de floració del consell. Algunas comenzaron el pasado fin de semana. Seròs tuvo que trasladar la sesión de yoga organizada para el pasado domingo al monasterio de Avinganya por el viento.

Siete municipios del Segrià acogerán el sábado una inédita experiencia musical que pondrá banda sonora a la floración de los campos de frutales junto al cauce del Segre. La primera edición del festival Cruïlla Baix Segre unirá el paisaje y la gastronomía con la música a través de una programación de doce horas de conciertos desde poco antes del mediodía y hasta primera hora de la noche. Además del gran concierto de clausura del evento en el campo de fútbol de Aitona, con Stay Homas y Albert Pla acompañado de The Surprise Band, las localidades de Alcarràs, La Granja d’Escarp, Massalcoreig, Seròs, Soses y Torres de Segre acogerán también actuaciones de artistas y grupos de alta calidad con el sello Cruïlla.

El Cruïlla Baix Segre: Festa de la Floració acogerá así a grandes nombres del panorama catalán como la pianista y compositora Clara Peya, los leridanos Renaldo & Clara, Joan Garriga & el Mariatxi Galàctic, Delafé, David Carabén (la voz y cara visible de Mishima), la Mercabanda, la mallorquina Júlia Colom y el joven trío pop leridano Selva Nua, que se repartirán por espacios emblemáticos del Baix Segre (ver desglose). Además, en Alcarràs se habilitará una zona donde poder recuperar fuerzas y disfrutar de la gastronomía local, el Espai Village, donde el público podrá disfrutar también de una programación de dj’s a lo largo de toda la jornada.Cabe destacar que ayer ya se puso el cartel de entradas agotadas en cuatro de los conciertos: el del dúo Delafé, formado por la pareja Oscar d’Aniello y Andrea Mir, en el Casal de Massalcoreig; el de la transgresora Clara Peya, en el Espai Gourmet de Aitona; el de Joan Garriga, fundador de Dusminguet y alma de La Troba Kung-Fú, en La Granja d’Escarp; y el de los leridanos Renaldo & Clara, presentando su nuevo disco, La boca aigua, en Torres de Segre. La organización informó que está preparando espacios alternativos en caso de lluvia.

Sin plazas para pasar la noche bajo las estrellas en los campos floridos

La experiencia de pasar una noche bajo las estrellas, dentro de tiendas transparentes en medio de los campos floridos, ha agotado las plazas dispobibles. Se hará a mediados de la próxima semana, posiblemente el jueves, y cambiará su ubicación para poder ofrecer una diversidad de colores. Se trata de una “experiencia premium” con un precio de 55 euros la noche por persona. La bienvenida se hará con una copa de cava de las bodegas Raimat y una degustación de productos locales. Las plazas son limitadas, ya que solo se cuenta con dos tiendas de dos plazas. Aitona ha escogido este año el eslogan “Aitona, la màgia del rosa” y es lo que se quiere transmitir a las personas que llegan a la localidad.