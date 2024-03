Más protestas contra el cierre de un I3 en Tremp

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Unas cincuenta personas se concentraron ayer ante los servicios de Educación en Tremp para reclamar que no se cierre una línea de I3 y de primero de la escuela Valldefors de esta localidad del Pallars. La AFA del centro ha denunciado que el año pasado ya se impidió a tres familias con niños nacidos en 2018 matricularlos en I5 y se les obligó a hacerlo en el colegio concertado y católico del municipio. Las familias lamentaron que una vez abiertas las preinscripciones no haya la posibilidad de hacer primero en el centro público. Por ello, reclaman que todas las familias tengan la opción de matricular a sus hijos en el grupo de I3 del colegio de Valldeflors, no cerrar la segunda línea y respetar las ratios. La oferta inicial de Educación es de una línea, pero tomará una decisción en función de la preinscripción. La AFA recibió el apoyo de los sindicatos, Intersindical y profesores de Secundaria.