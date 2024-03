Catalunya prohíbe hacer fuego en el bosque desde este viernes hasta el 15 de octubre

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El Departamento de Acción Climática de la Generalitat de Catalunya ha informado de que a partir de este viernes 15 de marzo y hasta el 15 de octubre ya no se puede encender fuego en terreno forestal. Esta prohibición entra en vigor en uno de los años más complicados por los efectos de la sequía, una de las más intensas y extensas del último siglo, derivada, principalmente, de la escasez de precipitación efectiva en los últimos tres años. Por zonas, la Catalunya central, Girona, el litoral y prelitoral central, el llano de Vic y el interior de las tierras del Ebro es donde hay más déficit de agua en la vegetación. Por especies, son el pino, la encina, el alcornoque, el pino rojo y la pinaza. La norma regula que en los terrenos forestales, estén o no poblados de especies arbóreas, y en la franja de 500 metros que les rodea no se puede encender fuego sea cuál sea la finalidad.

Les actividades con riesgo de incendio forestal son aquellas acciones o prácticas que pueden desencadenar un incendio en zonas forestales u otras áreas naturales. Involucran la generación de fuego, deflagraciones o chispas en entornos propicios para la propagación de los incendios, y requieren supervisión y precaución para prevenir afectaciones ambientales y proteger la seguridad pública. Estas actividades pueden ser fuegos de recreo, hogueras y barbacoas, cremas de residuos vegetales o actividades pirotecnias, entre otros.