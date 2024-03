El Pla pide que el 12-M no bloquee el estatuto del municipio rural y ayudas por la sequía

La presidenta del Parlament, Anna Erra, aseguró ayer en la celebración del Día de la Comarca del Pla d’Urgell, en el marco de la Fira de Sant Josep, que pese a no prosperar los presupuestos y la convocatoria de elecciones para el 12-M, el Parlament velará por las necesidades de país. “La diputación permanente seguirá atendiendo las necesidades más urgentes que el Govern en funciones considere para dar respuestas de país”, señaló. Añadió que la situación requiere encontrar consensos para responder a las necesidades de la ciudadanía y del país, y velar por conseguir el equilibrio territorial para ser más fuertes. En este sentido, el presidente del consell del Pla d’Urgell, Carles Palau, pidió que se tramite el Estatut del Municipi Rural, cuyo texto legal habría quedado paralizado. “Es necesario tramitar leyes vitales para los pueblos rurales y desde el Pla creemos que una de las herramientas más urgentes es que no se paralice la tramitación del Estatut, que nos ha de permitir trabajar para la ciudadanía”. Palau también insistió en la necesidad de atender el pago de las ayudas por la sequía. “Es una urgencia de plazos y una necesidad de territorio”, dijo. Asimismo, apeló a las alcaldías para la creación de una jornada comarcal “que pueda verse y vivirse en todos los municipios, para contribuir desde la unidad al refuerzo del orgullo de pertenencia”. Por su parte, el alcalde Mollerussa, Marc Solsona, pidió al futuro Parlament que tenga sensibilidad con el mundo local porque “queremos ejercer de alcaldes y no solo de gerentes”, ya que “existen temas de país que no entienden de color político”. Por su parte, el presidente de la Diputación, Joan Talarn, puso en valor el Pla d’Urgell y dijo que es una tierra de oportunidades, “porque estamos acostumbrados a luchar y somos resilientes como herederos de generaciones pasadas que transformaron el Clot del Dimoni”. El acto de ayer, en el que Mollerussa, como capital, rinde homenaje al resto de municipios del Pla, contó con la tradicional fotografía de los representantes municipales y después hicieron una visita al recinto ferial de Sant Josep.

“Los episodios de sequía serán más frecuentes e intensos”

El jefe del área de predicción del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, explicó ayer que el cambio climático apunta a que las rachas secas serán cada vez más frecuentes e intensas. Añadió que el actual episodio de sequía es el peor y más largo jamás registrado en Catalunya, y lo calificó como de una “persistencia inaudita”. Así lo manifestó en la jornada 25 anys estudiant les Pedregades al Pla de Lleida y l’actual sequera en el context de canvi climàtic. Por su parte, Elisabet Porta, técnica de ADV, explicó los registros contabilizados de pedrisco de los últimos 25 años y las tendencias actuales.

Plataformas digitales para mejorar la gestión eficiente del regadío

En la jornada técnica Eines de reg i fertilització, Utilitzeu-les, que se llevó a cabo en la Casa Canals d’Urgell de Mollerussa y fue organizada por el departamento de Acción Climática, se presentaron tres plataformas digitales (Digireg, Comreg4et y Fertidigital) que ofrecen soluciones para la gestión más eficiente del regadío, optimizando el consumo del agua y la energía. El director general de la comunidad de Regantes del Canal d’Urgell, Xavier Díaz, señaló que las plataformas permiten desarrollar estrategias ante el cambio climático. Insistió en que las colectividades deben modernizarse y adaptar cultivos.