El 67% de los expositores de Sant Josep de Mollerussa rentabiliza su negocio

Mollerussa puso punto y final ayer a la 151 edición de la Fira de Sant Josep con un balance muy positivo tanto por parte de la organización como de los expositores, la mayoría de los cuales avanzaron ya que volverán la próxima edición. El conseller de Acción Climática, David Mascort, fue el encargado de clausurar la feria de referencia del sector.

Más de la mitad de los 250 expositores de la Fira Sant Josep de Mollerussa han superado las expectativas de negocio durante su participación en el certamen de maquinaria agrícola. Así lo avanzó el alcalde y presidente de la Fira, Marc Solsona, en la clausura de la 151 edición, que recibió a lo largo de los cuatros días alrededor de 138.000 visitantes, un volumen similar al del año pasado aunque en esta edición ha habido un día más de celebración. Valoró positivamente la satisfacción del sector que, en un 78%, manifestó la voluntad de volver la próxima edición. Recordó que el volumen de negocio ha sido muy importante y que las ventas del Salón del Automóvil “pueden superar los 5 millones del año pasado”. “Estas cifras avalan que el certamen sea el más importante del sector en Catalunya y también del sur de Europa”, dijo. También el conseller de Acción Climática, David Mascort, encargado de clausurar el certamen, recordó que Sant Josep es la feria de referencia del Estado y pronto del sur de Europa gracias a “los proyectos que tenemos desde el consistorio y la conselleria”, aunque no los avanzó.

Mascort fue recibido por representantes de sindicatos agrarios, la plataforma Revolta Pagesa y Pagesos o Conills y reiteró el compromiso del Govern con los acuerdos adquiridos en las mesas de negociación y la mesa agraria en cuanto a las ayudas para paliar los efectos de la sequía. “Se han convocado elecciones pero estamos gobernando y todos los acuerdos siguen su curso”. “Hemos publicado la orden de herbáceos (con una partida de más de 62 millones) y se prevén alrededor de 11.000 solicitudes. Pagaremos y lo haremos rápido. Los agricultores tienen que estar tranquilos por esto”. Añadió que el calendario previsto era pagar era entre junio y septiembre y “seguro que lo avanzaremos”.

Organizaciones agrarias, la plataforma Revolta Pagesa, la Federación de Cooperativas Agrarias, Manifest del Gran Urgell, Afrucat y Pagesos o Conills protagonizaron un acto conjunto por la mañana para visualizar su unidad ante las negociaciones con la administración para conseguir precios justos, ayudas para afrontar la sequía y evitar los daños de la fauna salvaje en los cultivos. Esperan obtener resultados concretos en la mesa agraria que se celebrará mañana. Pese a ello, si estos resultados no llegan o la próxima convocatoria de elecciones al Parlament interfiere en estas negociaciones, aseguraron que volverán a movilizarse y sacarán de nuevo los tractores a las carreteras. Así lo afirmó ayer Ramon Gomà, miembro de la Plataforma Revolta Pagesa en el marco de la Fira de Sant Josep de Mollerussa. “Las medidas que se han acordado deben continuar y si las negociaciones no avanzan o no lo hacen con buen ritmo seguiremos con las movilizaciones. Es una de las pocas herramientas de que disponemos”, dijo.

Todas las organizaciones presentaron un manifiesto conjunto para denunciar la situación “crítica” en que se encuentra el sector agrícola catalán. Los agricultores quieren mostrar su “malestar” con las políticas que aseguran que les han llevado “a la ruina” y han perjudicado a la población con alimentos no seguros, que generan una “competencia desleal”. Así, animan a la ciudadanía a participar en la “revuelta”. También se exige una mejora de la gestión de la fauna cinegética, el diseño de una política hidráulica que no perjudique a la agricultura o la modificación de la ley de la cadena alimentaria. El colectivo de agricultores, organizaciones y sindicatos se reunió con el conseller Mascort en el marco de la feria.