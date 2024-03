Lleida Rural adopta medidas para el ahorro de agua en las casas rurales

Publicado por acn

La Federació de Cases Rurals de Lleida, Lleida Rural, ha anunciado la implementación de un conjunto de medidas para el ahorro de agua en todos sus alojamientos, con el fin de dar respuesta a la situación crítica de sequía que afronta Cataluña. Mario Mata, presidente de la Federació, ha explicado que han desarrollado un protocolo de ahorro de agua para todas las instalaciones. Este protocolo incluye una serie de medidas prácticas que abarcan tanto el uso doméstico como el turístico del agua. Además de las medidas que contempla el protocolo, Lleida Rural proporcionará a todos los huéspedes, botellas de agua reutilizables para fomentar el consumo responsable y se colocarán carteles informativos en cada casa rural con consejos para el ahorro de agua.

Entre las medidas específicas para el baño hay: colocar un reductor de flujo en el grifo del lavabo, utilizar la ducha en lugar de la bañera y no utilizar el WC como papelera. Con respecto a las medidas para la cocina que se recomiendan destaca: lavar las frutas y verduras en un recipiente con agua, no bajo el grifo; descongelar los alimentos en la nevera, no bajo el grifo y utilizar ollas y sartenes de tamaño adecuado para la cantidad de comida que se cocinará.

Los carteles informativos recomendarán reducir el tiempo de las duchas a 5 minutos como máximo, cerrar el grifo mientras se lava los dientes o se afeita, no dejar correr el agua mientras se lava los platos o usar la lavadora y el lavavajillas sólo cuando estén llenos.