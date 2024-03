Una veintena de grandes centrales solares y 2 parques eólicos, “atascados” en Urbanismo

Publicado por R. RAMIREZ Verificado por Creado: Actualizado:

El proceso de autorización de 20 grandes centrales solares y dos parques eólicos en las comarcas leridanas ha quedado “atascado” en el último año ante Urbanismo. Las comisiones de Lleida y del Pirineo los han dejado en suspenso a lo largo de este periodo, en algunos casos dos e incluso tres veces. No haber completado su trámite ambiental o no tener aseguradas líneas eléctricas para evacuar la energía que producirán son algunos de los principales motivos por los que no han conseguido hasta ahora el visto bueno de este organismo de la Generalitat.

Al menos siete de las centrales solares que están a la espera de la aprobación de Urbanismo han recibido ya la autorización administrativa y de construcción de la Generalitat. Son los proyectos denominados Auliver, Costa Gran, Alzineres, Neret, Parsos y Las Teclas, Sant Miquel Solar y Sol del Segre I. Se trata de permisos condicionados a completar el trámite urbanístico. Todavía no lo han hecho y, mientras no lo consigan, no pueden construirse. La Generalitat otorga este tipo de autorizaciones condicionadas para evitar que los proyectos más antiguos decaigan, ya que su punto de conexión a la red eléctrica caduca si no obtienen permisos en cuatro años. Esto ya le ha sucedido a por lo menos cinco proyectos de energías renovables en Lleida (ver claves), y complica su construcción hasta el punto de que puede llegar a hacerlos inviables. El elevado número de proyectos a la espera de la aprobación Urbanismo contrasta con el hecho de que solo 8 la han conseguido en el último año. Son las macrocentrales solares que Ignis y Solaria proyectan en Alcarràs, de 50 MW cada una y que sumarán 656 hectáreas. La última, la de Juno Solar 2, logró la aprobación este mes.

Por otra parte, el ministerio de Transición Ecológica ha denegado la autorización al macroparque solar Segarra Sur 1, que la multinacional británica SSE Renewables promueve en la Segarra. Esta negativa se debe a que la instalación, con 11 molinos de viento previstos en Ribera d’Ondara y una potencia de 68,2 MW, no tenía asegurado el punto de conexión a la red eléctrica. Esta decisión incluye también la línea de evacuación, algo que pone en jaque el proyecto del parque eólico Segarra Sur 2, con 13 molinos previstos junto al ya rechazado. Ambos debían compartir la misma línea para evacuar su producción eléctrica.