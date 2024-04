“Era urgente acabar con el colapso diario en el autobús para ir a Lleida”

Satisfacción entre los usuarios de la línea de bus exprés entre Alfarràs y Lleida, que ayer estrenó diez nuevas frecuencias, atendendiendo las quejas reiteradas de vecinos y ayuntamientos de este corredor de la N-230 hacia la capital del Segrià. Los alcaldes de Alfarràs, Almenar, Alguaire, Rosselló y Torrefarrera señalaron la “urgencia” de acabar con el colapso en la línea de bus para ir a Lleida. Así, el alcalde de Alfarràs, Joan Carles García, apuntó que “hacía mucha falta para el territorio y atenderá al incremento de demanda que ha habido en los últimos cinco años, que se ha disparado”. Para la alcaldesa de Almenar, Teresa Malla, “es muy positivo y necesario para que la gente no se quedara en tierra y tuviera que esperar otro bus, lo que provocaba que la mayoría perdieran clases o citas médicas”, dijo. En el caso de Alguaire, la alcaldesa, Imma Roca, solicitó un cambio de la localización de la parada del bus exprés “que no obligue a la gente mayor a caminar entre 15 y 20 minutos para coger el autobus”. Añadió que “un buen servicio de transporte público evitará la entrada de coches privados a Lleida “, dijo. En cuanto a Rosselló, donde las quejas por no poder subir al bus se habían incrementado, la ampliación de frecuencias facilitará que la línea exprés gane aún más usuarios, según explicó el alcalde, Joan Andreu Urbano. Por su parte, Jordi Latorre, de Torrefarrera, señaló que la situación actual “ya era preocupante” y ahora se garantiza un refuerzo y una apuesta por el transporte público”; dijo.

Se han ampliado tres nuevas salidas desde Alfarràs, a las 6.30, las 10.30 y las 15.00, y otras tres desde Rosselló a las 12.30, las 13.30 y las 14.19 horas. Hay cuatro expediciones en sentido Alfarràs que salen de Lleida a las 9.30, las 12.00, las 13.00 y las 14.00 horas. La línea recibió en 2023 un 406.869 pasajeros, con un incremento del 27% respecto a 2022 y un 50% en los últimos 5 años.