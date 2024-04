Telefónica devolverá a los usuarios la cuota de los días sin servicio, pero solo si lo piden

Los usuarios particulares y las empresas afectados por el corte de los servicios de telefonía y/o internet que durante dos días y medio ha afectado a parte del llano de Lleida podrán recuperar la parte proporcional de sus cuotas por el tiempo que no ha estado operativo, aunque para recibir esa compensación tendrán que pedirlo de manera individual a la compañía con la que lo tienen contratado.

Fuentes de Telefónica confirmaron esa operativa: “los clientes que se han visto afectados pueden ponerse en contacto por los canales oficiales, que son el número 1004 y el servicio de atención al cliente”, señalaron, para solicitar una compensacion proporcional de la cuota por el tiempo que han estado sin teléfono y/o sin internet.Esas cantidades se compensarán mediante un descuento en la siguente factura que emita la compañía, señalaron las mismas fuentes, que remarcaron que “tienen que pedirlo los usuarios” ya que la devolución no se realiza de manera automática.La operativa es la misma para los clientes de otras compañías que se han visto afectadas por la interrupción de las comunicaciones al operar aquellas sobre la infraestructura de Telefónica.Esta última dio por restablecido el servicio a primera hora de la mañana de ayer, lo que sitúa la duración del incidente en algo más de dos días y medio en el peor de los casos, ya que el corte se produjo a media tarde del martes.Otra cosa son, al margen de las cuotas de conexión, las afecciones a los negocios, cuya faceta económica no está claro que alguien vaya a asumir: en primer lugar, por la dificultad para cuantificarlos en cada caso, y además, por la nebulosa que existe sobre la responsabilidad del siniestro salvo que la investigación abierta por los Mossos llegue a identificar al autor o autores del incendio y los jueces emtieran una condena.Las compañías de telecomunicaciones “no responden si el incidente se considera como una causa mayor ajena a la actividad de la empresa y sobre la que no tiene capacidad de actuación”, explica Ramón Arnó, abogado especializado en asuntos de la red.No obstante, cabe la posibilidad de que los contratos contemplen una responsabilidad objetiva de la empresa que presta los servicios, que en ese caso debería asumir esas eventuales indemnizaciones para reclamarlas después a quien provocó el incendio.“Se estudiará cada caso”, señalaron fuentes de Telefónica.

La vulnerabilidad de un haz de cable con la conexión de 260.000 clientes

El episodio del corte del servicio de telefonía e internet por el incendio en la galería por la que discurren los cables de fibra óptica del anillo de Lleida ha revelado la vulnerabilidad de esa infraestructura. Por el conducto afectado discurre un haz de ocho cables de 512 fibras y cada una de ellas puede dar servicio a 64 usuarios, lo que da una capacidad potencial para atender a 262.144 clientes. No obstante, el riesgo es similar al que se daba con los circuitos de cable de cobre. “La distribución final al cliente está siempre sectorializada, pero en este caso el corte afectó a una de las fibras principales y ahí se cae todo, como ocurría con el cobre”, explica Jordi Villalba, técnico de la delegación leridana de la empresa de telecomunicaciones Bivid. En este caso los efectos de la avería se extendieron a numerosas redes de tecnología 4G y 5G, de tecnología móvil pero cuyas centrales están conectadas por fibra óptica.