Magda Ballester, cierre de la CUP en Lleida: «En cuestiones de Memoria esto es el día de la marmota»

Usted está implicada en temas de memoria histórica. ¿Cómo está ese área?

Soy miembro de la plataforma Lleida 1936, en la que reclamamos la creación de un centro de interpretación de la guerra civil y la posguerra. Lleida fue frente de lucha durante nueve meses en los que todo cambió y se perdió la mitad de la población.

¿El país tiene un problema de Memoria o se trata de resistencia a asumir unos hechos?

Las nuevas generaciones desconocen qué pasó, porque no lo vivieron, y los que lo vivimos o escuchamos el relato de nuestros padres nos vamos a ir muriendo y no van a quedar testigos. Todos los candidatos a la alcaldía ven con buenos ojos el proyecto pero no se ejecuta. Estamos en el día de la marmota. A algunas fuerzas políticas les interesa una memoria democrática frágil.

Usted tiene una trayectoria muy amplia en política. Entra en la Paeria como concejal del PSUC en 1979 y ahora, como independiente, va en una lista de la CUP ¿Qué tiene la CUP para atraer a alguien con su perfil?

Es el único partido de izquierdas que es independentista y que quiere el progreso económico y social para Catalunya. Y está formado por gente joven que no tiene las costumbres o las formas de los partidos de siempre, caso de las puertas giratorias.

¿No se lo ponen un poco complicado al votante de izquierdas con tanta oferta?

Depende de lo que entendamos por izquierda.

Comparte militancia con su hijo, Pau Juvillà. ¿Tienen debate político en casa o lo dejan para las reuniones de partido?

Hablamos bastante de política en casa, y no siempre coincidimos. Somos de generaciones distintas.

¿Se nota mucho la diferencia generacional en el debate político?

Hay diferencias, pero no son dos mundos. Hay un diálogo que es importante mantener y extender.