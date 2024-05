Empleo y población ya no casan

El hecho demográfico más importante de los últimos 40 años, y que se ha acentuado, es el fenómeno periurbano. El aumento de población se produce en torno a las ciudades”, expica Ignasi Aldomà, profesor de la UdL especializado en planificación regional y desarrollo rural.

“Los pequeños municipios de alrededor de las ciudades atraen población, pero no porque generen empleo sino porque se instalan parejas jóvenes”, anota, a menudo con influencia de factores como el precio y la disponibilidad de la vivienda.“Ocurre en Lleida, pero también en Mollerussa, en Balaguer, en Tàrrega y en La Seu”, añade. El cruce de los datos del padrón que publica el INE (Instituto Nacional de Estadística) con los de afiliación que ofrece la Seguridad Social indica que entre 2013 y 2023 en 83 de los 231 municipios de la demarcacion (36%) el censo se redujo mientras la ocupación aumentaba, mientras en otros 13 (5,6%) ocurría lo contrario. En 69 aumentaron ambos registros, en 53 cayeron los dos y en los trece restantes se dio un balance cero.Entre los pueblos de menos de mil habitantes, los episodios más extremos se registraron en Camarasa, que perdía 155 vecinos (uno de cada seis) mientras se creaban trece puestos de trabajo (+6%), y en Vilanova de Segrià, que ganaba 145 vecinos (+16%) mientras se destruían 39 empeos (-18%).“En ocasiones hay núcleos en los que aumenta la actividad por el desarrollo de polígonos industriales, como ocurre en el área de La Seu con Montferrer -Castellbó”, señala Aldomà. El municipio ganó 73 vecinos (+7%) y 53 empleos (+14%) en la última década.Esos fenómenos resultan estar estrechamente ligados, además de con la disponibilidad de vivienda y su precio y con los flujos periurbanos, con otros como la movilidad o la expansión del teletrabajo a partir de la pandemia. “Hay movilidad laboral entre el llano y el Pirineo y también, aunque más puntual, de media distancia con Barcelona y otras ciudades”, añade.

28.000 casas vacías pero solo doce en alquiler por menos de 400 euros

28.000 casas vacías pero solo doce en alquiler por menos de 400 euros

En los últimos haños, el empleo ha dejado paso a la vivienda, a su disponibilidad y a los precios de acceso, como principal escollo para residir en las zonas rurales. Las ofertas por debajo de los 400 euros mensuales (25% del sueldo bruto medio mensual, 30% del neto) que las webs inmobiliarias ofrecen estos días no pasan de la doce en toda la provincia, y la mitad de ellas son lofts o estudios, lo que complica la posibilidad de compartirlos. En cuanto a la disponibilidad, según el INE (Instituto Nacional de Estadística), en Lleida hay 256.081 viviendas, de las que 40.955 (una de cada seis) están vacías y 34.273 (casi una de cada siete) tienen uso esporádico. El grueso de las que carecen de uso (27.913) se concentra en municipios que no son cabeceras de comarca, a los que se añaden 13.043 en estas, con 5.346 en la capital. Pese a lo elevado del número, y a la excistencia de casos extremos como los de Almacelles (778 casas vacías), Arbeca (536) o Bellpuig (512), el principal problema en los pequeños municipios es que muchas de esas viviendas vacías no son habitables o requieren reforma si se pretende que sean dignas. Sus propietarios viven lejos y no invierten pero tampoco venden ni alquilan. Actualmente, son muchas las iniciativas de las administraciones locales para tratar de casar oferta y demanda. Varias han llevado a cabo inventarios para tener un punto de partida con el que impulsar las reformas o directamente alquilar; por ejemplo, el consell comarcal del Ur-gell, o el de Les Garrigues. En este último caso, a finales de 2022 se habían registrado hasta 1.345 viviendas vacías en 21 de los 24 municipios de la comarca. El Banco de Vivienda comarcal tenía según los últimos datos 40 demandantes y 20 oferentes de vivienda. El del Pla d'Urgell, que ha llevado a cabo una iniciativa similar: Cases plenes, pobles vius, estima que puede haber un parque disponible de 1.500 casas en la comarca. En cuanto a las iniciativas municipales, algunas de las más recientes son la de El Pont de Suert, que ofrece al Incasòl el local del antiguo consultorio para habilitar vivienda social; y la de Llardecans, cuyo ayuntamiento tiene o construirá en 2025 hasta cinco viviendas para alquilarlas a jóvenes del pueblo.