Marcha de decenas de ganaderos que exigen poner coto a la población de osos del Pirineo

Más de setenta ganaderos y vecinos del Pallars participaron ayer en la marcha convocada por Unió de Pagesos (UP) en Llavorsí para reclamar a la Generalitat que ponga coto a la creciente población de osos en el Pirineo. Los manifestantes se concentraron cerca de la central hidroeléctrica de la localidad hacia las 13.00 horas y desde allí marcharon a paso lento junto con tractores hasta la sede del Parc Natural de l’Alt Pirineu, lo que provocó colas de vehículos. Los organizadores leyeron un manifiesto que reclama poner límite tanto a los espacios habitados por el oso como al número de ejemplares que puede acoger el territorio para no comprometer la ganadería extensiva y otras actividades humanas.

“Ya no se trata de decir sí o no al oso, porque ya lo tenemos aquí”, dijo la responsable de Medio Rural de UP, Raquel Serrat. El sindicato pidió medidas de “gestión real” del oso, y propuso facilitar a los ganaderos la ubicación de los ejemplares de esta especie “para tomar medidas en defensa de sus animales y no poner en peligro sus vidas”. Por su parte, la Fundación Oso Pardo y la asociación ecologista Depana emitieron un comunicado conjunto en el que acusan a UP de “demagogia” y “falta de interés” en mejorar “la convivencia entre el oso y los habitantes del Pirineo”. Las entidades favorables al oso argumentan que las predaciones a ganado y colmenas han ido a menos pese a creciente población de osos. Lo atribuyeron al buen resultado de medidas de prevención como la agrupación de rebaños, y apuntaron que solo se registraron 15 animales muertos en todo el Pirineo leridano por este depredador en 2023. Los ganaderos contrarios a la proliferación de esta especie, en cambio, afirman que la administración solo reconoce e indemniza una pequeña parte de los daños que ocasiona el oso. UP reclamó ayer que “se reconozcan todos los ataques y los daños colaterales” como abortos, despeñamientos y pérdidas de animales y que “se compensen como es debido”.Mientras los favorables al oso recalcaron el efecto favorable de agrupar rebaños ovinos y caprinos bajo la vigilancia de pastores para reducir las predaciones de osos, UP recordó que esta medida no puede aplicarse al ganado equino y bovino.A la manifestación de ayer se sumará otra hoy, convocada por la Associació de Ramaders del Pallars Sobirà en colaboración con Asaja. Los convocantes prevén de cortar la travesía de la C-13 en Sort a las 11.00 horas.