Pueblos del Sobirà denuncian fallos de cobertura móvil desde marzo

Los alcaldes de Rialp y Soriguera, en el Sobirà, denuncian fallos desde hace por lo menos tres meses en la cobertura de telefonía móvil de Movistar, sin que la compañía les haya dado soluciones por el momento. Aseguran que es una situación que también padecen en Sort y Baix Pallars por las quejas que les han comunicado sus respectivos alcaldes.

Según el alcalde de Rialp, Gerard Sabarich, “desde mediados de marzo llevo quejándome, aunque la avería viene de antes, de que se cortan las llamadas y que el servicio no es bueno. A primeros de abril me dijeron que tenían dificultades con el cableado de cobre para instalar 3G y 4G. Desde entonces todo han sido excusas hasta el pasado viernes, cuando me notificaron de la empresa que solicitara la instalación de una antena para garantizar la cobertura”. Sabarich remarcó que “admitieron que falla una de sus instalaciones, pero ellos llevan tres meses cobrando un servicio que no están dando. Como aquí somos pocos no les importan las quejas”, incidió.

En el mismo sentido se expresó el alcalde de Soriguera, Josep Ramon Fondevilla, quien remarcó que tras las quejas presentadas por el consistorio la compañía reconoció que era un fallo de una antena que da servicio a estos cuatro municipios, “pero que no tenían presupuesto para cambiarla”.

El ayuntamiento de esta población ha presentado sus reclamaciones ante la empresa de telefonía y también ante la Generalitat. Fondevilla puntualizó que en su municipio tienen los mismos problemas que en Rialp. “Depende de donde te ubicas no tienes cobertura, las llamadas se cortan y es un problema”.

Tanto Sabarich como Fondevilla coincidieron en que hay decenas de quejas de vecinos a los respectivos consistorios por la repercusión en los negocios y el teletrabajo del que dependen y les consta que muchos clientes se han dado de baja de la compañía para pasarse a otras de la competencia.

Consejos de los ayuntamientos a los clientes ante la falta de respuesta

El alcalde de Rialp aconseja a los afectados por la falta de cobertura que usen las redes sociales para explicar sus quejas, que reclamen ante la Generalitat por los problemas que les está causando no tener cobertura y que aborden los trámites para darse de baja de la compañía, ya que es una “vergüenza tanto la gestión como la atención”, aseguró Sabarich. “Llevamos tres meses esperando una respuesta para que nos digan que no pueden hacer nada y dejar en nuestras manos la solución, cuando no la podemos dar”.

El alcalde de Soriguera remarcó que le consta que muchos vecinos ya se han cambiado a Orange o Vodafon. Telefónica indicó ayer que no le consta incomunicación en la zona aunque hoy revisarán si hay algún problema puntual y recabarán información.