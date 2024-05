La Diputación de Huesca bloquea cuatro proyectos de desarrollo rural en Lleida

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Hasta seis veces en lo que va de mandato municipal, que comenzó tras las elecciones de las que se han cumplido justo un año, ha eludido la Diputación de Huesca, ahora gobernada por el PP, atender las llamadas de la leridana para reactivar 4 proyectos de cooperación de la zona fronteriza en los que ambas instituciones llevaban años colaborando.

La diputación de Huesca lleva todo el mandato, iniciado tras las elecciones municipales de las que el martes se cumplió un año, bloqueando cuatro programas que afectan a los municipios de la zona limítrofe entre esta provincia y la de Lleida.

Se trata de activar la comisión que coordina la gestión del congosto de Mont-rebei, de seguir trabajando en la estrategia de la ganadería extensiva y el pastoralismo en las zonas de montaña, de mantener la actuación coordinada sobre el desarrollo de la A-14 y la N-230 y de retomar el trabajo en torno a la Célula de Innovación Rural Pirineo-Aran.Hasta en seis ocasiones a lo largo de los últimos doce meses los responsables de la corporación oscense han optado por desatender las llamadas telefónicas en las que los de la leridana proponían reunirse para retomar la gestión de esos asuntos, en los que las dos instituciones llevaban años colaborando con independencia de los grupos políticos que han ido pasando por sus respectivas presidencias: ERC y Junts por parte catalana y PSOE hasta junio del año pasado por la aragonesa en la última década. “Todo se hace de manera conjunta, todas las decisiones se toman de manera conjunta. Y no se puede hacer nada si no se trabaja antes de manera conjunta”, anotan fuentes de la diputació de Lleida.Pero el nuevo equipo de gobierno de la corporación oscense, que preside Isaac Claver, no ha estado por la labor de retomar esos temas pese al evidente conocimiento de las relaciones económicas, sociales y culturales entre las dos orillas del Ribagorçana que tiene cualquier diputación oscense. En este caso, la preside quien también es alcalde de Monzón y que tiene en su núcleo duro a María José Vicente, alcaldesa de Saidí. La liebre saltó en el último pleno de la diputación de Lleida, cuando Marc Solanes, de Junts, le afeó al presidente, Joan Talarn, que no hubiera “encontrado el momento” de contactar con Huesca para mover “un tema prioritario, de los principales de promoción del territorio”. “Es evidente que tenemos un problema: la Diputación de Huesca no contesta. Es así de sencillo”, respondió Talarn.

El riesgo de erosión del presidente fuerza a la parte oscense a mover ficha

Si algo cuida el presidente de la diputación de Huesca es su imagen, y eso le llevó ayer miércoles, tras varias consultas de SEGRE en los últimos días sobre las repetidas negativas (media docena en menos de un año) a sentarse con los representantes de la corporación leridana, a reaccionar proponiendo celebrar un encuentro en la capital altoaragonesa el 28 de junio a las doce del mediodía. La respuesta causó sopresa en el interlocutor ante las repetidas negativas que había ido recibiendo, por motivos de agenda, desde el gabinete de un político con un grado de exposición pública tan intenso como el que muestran sus redes sociales. La cumbre interprovincial “se había ido retrasando” por la dificultad para encontrarle hueco, argumentaron fuentes oficiales de la corporación oscense. Hay otros ejes que explican ese abandono, como la escasa presencia de municipios gobernados por el PP en las zonas afectadas por la mayoría de esos proyectos frente a la preponderancia de los de ERC y Junts en Lleida y a la frecuencia de los del PSOE en la oscense. Esos datos, que podrían carecer de relevancia en otro contexto, sí parecen tenerla, apuntan distintas fuentes, cuando la agenda que resulta difícil de cuadrar es la de Isaac Claver, quien en los últimos meses ha mostrado cierta querencia por el argumentario madrileño para polemizar con independencia del impacto que eso pudiera tener en las relaciones económicas, sociales y culturales existentes entre Lleida y Huesca. Sin embargo, el evidente riesgo de erosión reputacional al que le expone el bloqueo de las actuaciones fronterizas le ha llevado a mover pieza.