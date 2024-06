Los Mossos d'Esquadra detienen a cinco hombres por intentar sustraer un cargamento de 354 kg de hachís el año pasado al Urgell

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la División de Investigación Criminal (DIGO) de la Región Policial Ponent han detenido hoy a cinco hombres, de entre 30 y 40 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública. A uno de ellos, también se lo acusa de la autoría de un robo violento.

Les detenciones son resultado de una investigación abierta el 5 de mayo del año pasado después de intervenir un cargamento de 354 kg de hachís, tal como avanzó SEGRE.

Concretamente, se detectó un grupo de personas que querían robar la carga de un camión estacionado en el parking de un restaurante de Vilagrassa (Urgell). Inmediatamente, se montó un dispositivo policial que permitió detectar a un hombre, en el interior de un vehículo, que hacía tareas de vigilancia.

Este individuo, al detectar que lo habían descubierto, se marchó precipitadamente. Finalmente, se lo consiguió interceptar después de un breve seguimiento y que intentara huir nuevamente con su vehículo, poniendo en riesgo la integridad de los mossos que practicaron su detención.

Acto seguido, y ante las sospechas que el camión que vigilaba al detenido transportara material ilegal, se inmovilizó el camión en las dependencias policiales de Tàrrega. Al día siguiente se registró el remolque y, oculto bajo la carga lícita, se intervinieron 354 kg de hachís.

La investigación apuntaba que los ladrones no habían conseguido sustraer la droga dado que no habían podido mover las 18 toneladas de material que había encima. Sin embargo, montaron un dispositivo de vigilancia para no perder el objetivo y lo intentaron nuevamente al día siguiente.

A raíz de la intervención de la droga se inició una investigación para identificar los asaltantes, los propietarios y el origen y destino de la carga.

Esta mañana se ha realizado una segunda fase de la investigación con la detención, en Mollerussa y Golmés, de cinco personas relacionadas con el intento de sustracción de la droga.

Además, a uno de los detenidos también se lo relaciona con un robo violento cometido a finales de septiembre del año pasado en Mollerussa. En este caso, tres encapuchados asaltaron un domicilio y amenazaron con una pistola a los propietarios.

El detenido de hoy se lo considera el inductor de este robo. Este caso continúa abierto con el fin de identificar a los autores materiales.

El detenido por el asalto al domicilio pasará durante las próximas horas a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida.

Robado en Lituania



La investigación se inició después de que un camión con matrícula de Lituania fuera estacionado de madrugada delante del Hostal del Carme de Vilagrassa, a pie de l'N-II y al lado del A-2. Por lo visto, varias personas rondaron el vehículo y vecinos alertaron a la policía de esta situación.

Varias personas fueron identificadas. También comprobaron que el vehículo constaba como sustraído en Lituania y, ante las sospechas que pudiera transportar alguna mercancía ilegal como droga, lo inmovilizaron y lo trasladaron hasta un solar que hay al lado de la comisaría de los Mossos en Tàrrega.

Paralelamente, se iniciaron vigilancias de paisano por la zona. Así, el viernes, en torno a las 19.00 horas, los agentes observaron un vehículo de gama alta con matrícula de Lituania.

Preocupación por la llegada de mafias dedicadas al narcotráfico



Los cuerpos policiales están preocupados por la llegada a las comarcas de Lleida de mafias dedicadas al tráfico internacional de droga, especialmente de marihuana. Se trata de organizaciones criminales el objetivo de las cuales es cultivar la marihuana en la demarcación y otras zonas de Cataluña para comercializar- la en el norte de Europa, donde llega a quintuplicar el valor. Afirman que son personas altamente preparadas y peligrosas. Los últimos años se han hecho varias macrobatidas en Ponent. Además, se investiga el asesinato en el 2021 del vigilante en una plantación de marihuana en las Borges cuyo cadáver todavía no ha aparecido.