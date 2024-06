El sector de la vivienda del Alt Pirineu pide que las ayudas y las normativas se adapten a la realidad territorial

Publicado por acn

La 1.ª Jornada d'Habitatge de l'Alt Pirineu i Aran ha puesto de manifiesto la necesidad de modificar algunas políticas y adaptarlas en esta zona del país. La secretaría técnica de la Mesa de l'Habitatge, Sílvia Rodríguez, ha dicho que el Alt Pirineu se trata "de una zona muy rural y las políticas están pensadas desde una óptica urbana" y apuesta para cambiar los criterios de priorización: emergencia económica o zonas más pobladas. En el Alt Pirineu "la emergencia económica no es mujer, pero sí la poblacional", ha dicho. La directora del Institut per al Desenvolupament de l'Alt Pirineu i Aran, Eva Fiter, ha explicado que hay demanda de primera residencia, pero no hay oferta. Este hecho llevará a muchos pueblos a quedar deshabitados, ha afirmado.

La Mesa d'Habitatge del Alt Pirineu i Aran es un órgano público-privado con representación de agentes de las seis comarcas de montaña que se creó el año 2022. La voluntad de este órgano es hacer frente al reto del acceso a la vivienda a partir de la coordinación y la cooperación entre agentes clave del territorio. Está impulsada por el Institut per al Desenvolupament de l'Alt Pirineu i Aran y el Ateneu Cooperatiu de l'Alt Pirineu i Aran. De la Mesa de l'Habitatge de vivienda surgió la iniciativa de la Jornada de este jueves.

Fiter ha explicado que el Alt Pirineu i Aran cuenta con realidades muy diversas, pero en general vive una situación de fragilidad demográfica. Delante de esta, el acceso a la vivienda se sitúa "como factor clave para hacer frente al reto poblacional" y "la fijación de población es importante porque condiciona el desarrollo y el futuro", de este territorio.

Rodríguez ha dicho que cada vez se pone más de manifiesto la dificultad de acceso a la vivienda en las comarcas alto pirenaicas y destaca como algunas de las causas la elevada presencia de viviendas vacías, la necesidad de rehabilitación de los inmuebles o la presión de segundas residencias o viviendas de uso turístico.

El objetivo de la mesa es hacer frente al reto del acceso a la vivienda en el Alt Pirineu i Aran a partir de la coordinación y la cooperación entre agentes del territorio. Con la 1.ª Jornada d'Habitatge celebrada en Sort se han querido poner sobre la mesa todas las herramientas y mecanismos para facilitar el acceso a la vivienda a los municipios de montaña. Durante la jornada se han explicado experiencias que pueden ser reproducibles a otros municipios.