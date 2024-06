Un alcalde senegalés en Alcarràs

“Me gustaría que como alcalde tuviéramos cooperación entre el ayuntamiento de Alcarràs y el de Darou Salam”, dice Mustapha Thiam, presidente de esa municipalidad senegalesa de 63 pueblos y 40.000 habitantes perteneciente al departamento de Nioro du Rip, al norte del río Gambia, al oeste del país.

Thiam lleva casi quince de sus 49 años viviendo con su familia (esposa y siete hijos, dos ya emancipados) en Alcarràs, a donde llegó tras un periplo de otros diez por Almacelles, Soses, Torres de Segre y Tarragona, donde trabajó 21 meses en la construcción.“Desde 2007 estoy entre Torres y Alcarrás. Allí conseguí el papel de la regularización y este año he logrado la nacionalidad. Todos mis hijos ya la tienen porque han nacido aquí”, explica.Mustapha, uno de los 128 senegaleses censados en Alcarràs, donde un tercio de la población es extranjera (3.283 de 10.000 en 2023) y más de un tercio de ese colectivo (1.230) procede de África, es uno de los 557 alcaldes de su país, cargo en el que repite mandato.“Lo que quiero es cooperar con el alcalde de aquí”, explica, tanto con la mediación en eventuales conflictos como en otras áreas como la económica, la transferencia de conocimiento o el envío de remesas. “Soy una de las 557 personas que mandan como alcalde en Senegal”, explica, “y si hay empresarios que pueden invertir allí se lo facilitaríamos”.“Esta semana he tenido la oportunidad de conocerlo y me ha invitado a visitar Darou Salam para hacer comunidad entre los dos muncipios”, señaló Gerard Companys, alcalde de Alcarràs.Thiam, que percibe 1.200 euros mensuales como presidente de su municipalidad, compagina la estancia en Darou Salam y Alcarràs. “Ahora con la tecnología estamos conectados”, anota sobre sus periodos de ausencia en el ayuntamiento.“Voy cuando hay más trabajo”, dice. “Cuando estoy aquí voy a cualquier trabajo que me sale, porque vine a trabajar y ahora también he de trabajar. En la vida hay que trabajar”, añade.Este viernes se incorpora a un almacén de fruta en el que ya trabajó el año pasado. En Senegal ha plantado una de sus seis hectáreas de limoneros y mangos y este año prevé seguir ampliando la explotación. “La gente está empezando allí a hacer agricultura de árboles”, explica, inspirados entre otras cosas por las plantacionesen que han conocido en Lleida y la Franja. “Me gusta el trabajo. Hay gente buena y son metódicos. Y se aprende”, añade.