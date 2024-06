Verdú cifra en 600.000 € los daños de la plaga de conejos

Publicado por Laia Pedrós Verificado por Creado: Actualizado:

La plaga de conejos se ha disparado de nuevo en Verdú, donde las pérdidas en la presente campaña ya superan los 600.000 euros entre cereal y viña. Hay fincas sembradas totalmente arrasadas y algunas cepas han muerto por los daños causados por estos animales, de los que están cazando entre 600 y 800 ejemplares cada semana.

Ramon Boleda, uno de los agricultores afectados y miembro de la plataforma Pagesos o Conills, afirmó que “estamos desesperados porque parece que cuantos más matamos, más aparecen. No hay forma de parar esta plaga y, si no se actúa en serio, hay zonas que quedaran baldías, y no habrá banco de tierra que pueda gestionarlo”. “Hace veinte años que tenemos problemas con los conejos y hace un par de años que hemos empezado a hacer ruido. Y a pesar de que parezca que se ha movido un poco la cosa y que nos han escuchado más los políticos, estamos igual o peor”, lamentó. Àlex Foix, también agricultor afectado de Verdú y miembro de la plataforma, explicó que “en esta zona de Verdú hay unas 50 hectáreas de cereal en las que no recogeremos nada, ya fueron peritadas en febrero a cero porque el cultivo estaba arrasado”. “Esta zona ya no la sembraremos la próxima campaña”, anotó. Foix añadió que “todo apunta a que los conejos se desplazarán a términos vecinos en búsqueda de comida y el problema no hará más que crecer. No podemos controlarlo a pesar de matar entre 600 y 800 conejos por semana y la situación es desesperante”.