La detenida en Alcarràs confiesa que estranguló a la víctima

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida

La vecina de Alcarràs de 62 años detenida el jueves por los Mossos d’Esquadra acusada de matar a un hombre de 41 años (ver SEGRE de ayer) confesó que utilizó un cable o un cordón para estrangular a la víctima, según fuentes cercanas a la investigación. En cuanto a la relación entre ambos, los Mossos matizaron ayer que no se podía confirmar que tuvieran una relación de pareja, como se indicó inicialmente. Se sabe que la presunta homicida había alquilado hacía una par de meses una habitación del piso, en la avenida Vallmanya, a la víctima.

En cuanto a los hechos, cabe recordar que los servicios de emergencia fueron alertados a las 18.14 horas del jueves de un posible suicidio –presuntamente un hombre que se había ahorcado–, por lo que esta fue la primera hipótesis que barajaron los Mossos d’Esquadra. La víctima tenía un cable o el cordón atado al cuello, por lo que habría muerto por asfixia. Sin embargo, la hipótesis de la autolisis fue perdiendo fuerza a medida que pasaban los minutos y los investigadores conocían detalles del suceso. Ante las sospechas y algunas evidencias, los agentes de la Unidad de Investigación (UI) derivaron el caso a División de Investigación Criminal (DIC), que determinaron que no era un suicidio sino una muerte violenta.

El cadáver presentaba signos de violencia y todo apuntaba a que en el domicilio se había producido una pelea previa. Además, la inquilina cayó en varias contradicciones y confesó a un vecino que había sido ella, saliendo incluso al balcón, donde gritó: “lo he matado, lo he matado”, según explicaron testigos. Ante ello, arrestaron a la mujer como presunta autora de un delito de homicidio. Está previsto que entre hoy mañana pase a disposición judicial. Respecto la arrestada, se trata de una mujer de 62 años de nacionalidad española que tendría algún tipo de trastorno y había causado varios incidentes incívicos en el edificio, como tirar basura desde el balcón. También indagan cómo se produjo el crimen. Sospechan que la víctima podía no encontrarse en conduciones para defenderse ante la mujer, ya que él era mucho más joven (21 años de diferencia) y de complexión más fuerte.