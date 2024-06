Prisión sin fianza para la detenida por el crimen de Alcarràs

Mossos d’esquadra ahir al bloc de pisos d’Alcarràs on van ocórrer els fets. - JORDI ECHEVARRIA

El juzgado de instrucción número 3 de Lleida en funciones de guardia ha dictado a primera hora de de la tarde de este sábado prisión provisional comunicada y sin fianza para la detenida por la muerte de un hombre en Alcarràs el jueves pasado. Se trata de una mujer de 62 que habría matado a un hombre de 41 años a quien tenía alquilada una habitación. Inicialmente, la arrestada dijo a la policía que el hombre se había suicidado

Hay que recordar que los servicios de emergencia fueron alertados a las 18.14 horas del jueves de un posible suicidio –presuntamente un hombre que se había colgado–, por lo cual esta fue la primera hipótesis que estudiaron los Mossos d'Esquadra. La víctima tenía un cable o cordón en torno al cuello, por lo cual habría muerto por asfixia. Sin embargo, la hipótesis de la autolisis fue perdiendo fuerza a medida que pasaban los minutos y los investigadores conocían detalles del suceso.

Ante las sospechas y algunas evidencias, los agentes de la Unidad de Investigación (UI) derivaron el caso a División de Investigación Criminal (DIC), que determinaron que no era un suicidio sino una muerte violenta. El cadáver presentaba signos de violencia y todo apuntaba que en el domicilio se había producido una pelea previa. Además, la inquilina cayó en varias contradicciones y confesó a un vecino que había sido ella, saliendo incluso al balcón, desde donde gritó: “lo he matado, lo he matado, según explicaron testigos. Ante eso, arrestaron a la mujer como presunta autora de un delito de homicidio.