Sant Joan llena el Pirineo

Los pronósticos se han cumplido y el Pirineo se ha llenado de turistas este fin de semana largo de Sant Joan aprovechando que hoy lunes es festivo en Catalunya. La ocupación media ha alcanzado el 90% en los establecimientos de las comarcas de montaña aunque ha habido sectores que han llegado al 100% como el de los bungalows, según explicó ayer el director del Patronato de Turismo de la Diputación, Juli Alegre. No obstante, las temperaturas en algunas horas del día más propias del otoño y que han llegado a los 8 grados de mínima en El Pont de Suert, por ejemplo, han influido en las reservas de las zonas de acampada que han sido de un 75% en los campings de comarcas como el Sobirà o la Alta Ribagorça o en la Val d’Aran. Por lo que respecta a la ocupación de los ubicados en otras como la Noguera la ocupación también rozó el lleno.

En cuanto al turismo rural este procentaje es del 85% tras cerrar las últimas peticiones y del 90% en lo que respecta a los hoteles, indicó Alegre. En cuanto al turismo de aventura también se confirmó en un 85% el volumen de actividad en lo que va de fin de semana.Los visitantes han preferido hacer tres pernoctaciones el viernes, cuando llegaron al Pirineo buena parte de los turistas, el sábado y domingo, lo que aumenta los ingresos con respecto a cualquier fin de semana normal. Alegre explicó que el sector está satisfecho ya que ha supuesto un comienzo de la campaña de verano “más que bueno” que ha repercutido también en el comercio local y en la restauración.Las fiestas relacionadas con Sant Joan como las falles que atraen a miles de personas para ver la bajada de las antorchas encendidas desde los montes próximos y las hogueras no son los únicos reclamos que han atraído a Lleida a miles de visitantes. Otros atractivos son los deportes de aventura como el rafting, el senderismo y la cultura e incluso actividades como la búsqueda de oro en el río Segre a su paso por Balaguer. A ello han contribuido las lluvias de las útlimas semanas que han llenado ríos, arroyos y embalses y han reverdecido el paisaje notablemente.Por otra parte, también hay turistas que buscan desconectar de la gran ciudad como es el caso de Jaume Oliveres, Iolanda Furriols, Joan Maria Valls y Neus Bruscó, dos familias amigas de Sabadell que pasan estos días en el Alt Urgell en busca de tranquilidad, gastronomía, naturaleza y arte románico. Llegaron el viernes y han hecho excursiones, visitando Andorra y “sobre todo paseando y desconectando”, añadía Oliveres. Ayer visitaron la catedral de La Seu, el canal olímpico del Parc del Segre y por la noche descubrieron las falles de Alàs.

“Venimos huyendo del estrés”

Jaume Oliveres, Iolanda Furriols, Joan Maria Valls y Neus Bruscó son de Sabadell y pasan San Joan en el Alt Urgell. Hace años que conocen la comarca. El año pasado también se alojaron en la misma casa rural que este, en el Pauet de Sant Joan Fumat. Buscan tranquilidad. Valls explicaba ayer que “vamos muy sobre la marcha porque venimos huyendo del estrés y lo que no queremos es estresarnos por no llegar a visitar todo lo que nos marcamos”. “Todo aquello que no visitemos nos servirá de excusa para volver el año que viene”, comentó Bruscó.