Orriols expulsa de Aliança Catalana al alcalde de Ribera d'Ondara por sus declaraciones homófobas

La presidenta de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha condenado este martes por la mañana las declaraciones del alcalde de Ribera d'Ondara, Albert Puig –único edil del partido en Lleida–, que tildaban de “cáncer” el movimiento LGTBI. La líder de Aliança ha explicado en una publicación en las redes sociales que las palabras de Puig "no representan mi sentir ni el del partido". En este sentido, Orriols ha pedido al resto de miembros de la dirección del partido que Puig sea expulsado "y deje de utilizar las siglas de Aliança Catalana por emitir discursos que contradicen los objetivos fundacionales del partido".

El alcalde de Ribera d'Ondara dijo, en referencia a un vídeo que el departamento de Igualdad de la Generalitat ha publicado en las redes sociales con motivo de la celebración el 28 de julio del día del Orgullo LGTBI: “El cáncer mayor que tiene Catalunya, auténticas sectarias, en Ribera d'Ondara no sois bienvenidos, ni ahora ni dentro de unos meses, ya está bien destrozar a la sociedad.”

La publicació objecte de polèmica davant un vídeo de la Generalitat. - X

Sus palabras recibieron un alud de críticas calificándolas de homofobia. El edil pasó al cabo de poco acusador a declararse asediado. “Como os gusta a muchos destrozar a personas, yo estoy curado de todo, por mucho que amenacéis y me llamen diarios no rectificaré. ¿Donde està la libertad de expresión?”, dijo en un tuit posterior, en el cual lamenta que lo critiquen “por decir que con dinero público no hay que manipular menores”. En declaraciones a SEGRE, se declaró contrario a colocar la bandera LGTBI en la sede del consistorio. “Lo que cada uno sea, yo no lo prohíbo, pero el dinero público no tiene que utilizarse en eso”, dijo.

Hoy, Albert Puig se ha disculpado de sus declaraciones con un mensaje en X: "Creo firmemente que todas las personas somos iguales indiferentemente de nuestra orientación sexual. Por eso quiero pedir disculpas sinceras por mis palabras. Me expresé muy mal. Lamento profundamente si he ofendido a alguien y reconozco el daño que pueden haber causado"

En declaraciones a SEGRE, Puig ha afirmado que sus palabras no iban contra las personas, són contra las maneras de hacer políticas. "Si al final tengo que dejar el partido continuaré con mi labor como alcalde en funciones y edil de Ribera d’Ondara", ha añadido, según informa Xavier Santesmasses.