Aliança expulsa al alcalde de Ribera d'Ondara tras calificar de “cáncer” el movimiento LGTBi

Aliança Catalana expulsó ayer de sus filas a Albert Puig, alcalde accidental de Ribera d’Ondara y único edil del partido en Lleida, después de que este calificase de “cáncer” el movimiento LGTBi y afirmase que “no son bienvenidos” en su municipio (ver SEGRE de ayer). La dirección del partido acordó por unanimidad la “baja disciplinaria” de Puig a petición de su presidenta, la diputada en el Parlament y alcaldesa de Ripoll Sílvia Orriols.

La dirección de Aliança Catalana aseguró que las declaraciones de Puig en redes sociales son “contrarias al ideario del partido” y recalcó que “no toleraremos la homofobia”. Horas antes, Orriols había condenado las declaraciones del alcalde accidental de Ribera d’Ondara. “En ningún caso representan mi sentir ni el del partido”, dijo. “No admitiremos ninguna actitud homófoba en nuestras filas ni en nuestras calles”, añadió.Apenas diez minutos después de que la presidenta de Aliança Catalana publicase estas declaraciones en redes sociales, Puig publicó otro mensaje para pedir disculpas. “Creo firmemente que todas las personas somos iguales, con indiferencia de nuestra orientación sexual”, dijo, pidió “diculpas sinceras” y atribuyó el alud de críticas que provocaron sus declaraciones a que “me expresé muy mal”. “Lamento profundamente si he ofendido a alguien y reconozco el daño que mis palabras pueden haber causado”, concluyó. Cuatro horas después, pasadas las 14.00 horas, Aliança Catalana confirmó su expulsión.“Mis declaraciones no han sentado bien en el partido y si tengo que dejarlo lo haré”, dijo Puig, en declaraciones a SEGRE. “De todas maneras, sigo pensando que lo que dije no iba contra las personas, sino contra maneras de hacer política. Si tengo que dejar el partido continuaré con mi labor como alcalde accidental y concejal de Ribera d’Ondara”, añadió. La alcaldesa, Elisabet Solé, se desvinculó ayer de las declaraciones de su socio de gobierno. Está previsto que retome sus funciones al frente del consistorio el próximo día 15 de julio, cuando volverá al consistorio tras su permiso por maternidad (ver desglose).La polémica por las declaraciones de Puig seguía viva ayer más allá de su expulsión del partido. Algunas personas anunciaron denuncias contra él ante el departamento de Igualdad de la Generalitat por discriminación. Por su parte, el Observatori Contra l’LGTBifòbia calificó de “completamente inadminisibles” las declaracciones del alcalde accidental de Ribera d’Ondara, al “descalificar y menospreciar las conquistas y libertades conseguidas por el movimiento LGTBi y banalizar y criminalizar la campaña de la Generalitat por el 28 de junio”. Precisamente, un vídeo que el departamento de Igualdad publicó con motivo del día internacional del Orgullo desató las iras de Puig, cuyas declaraciones al respecto le han valido la expulsión del partido.

La alcaldesa, de nuevo al frente del consistorio el día 15 de julio

Albert Puig dejará la alcaldía accidental el próximo 15 de julio, cuando está previsto que la alcaldesa, Elisabet Jové, vuelva a asumir sus funciones tras un permiso por maternidad. Jové se desvinculó ayer de las declaraciones de Puig, su socio de gobierno desde que, el pasado mes de marzo, destituyesen con una moción de censura al gobierno en minoría del PSC.Jové dejó ERC después de que los republicanos iniciasen un proceso de expulsión contra ella por aliarse con el concejal de Aliança Catalana, al considerarla una formación de extrema derecha. Actualmente ella y las dos miembros de su grupo municipal son ediles no adscritas. Inmediatamente después de aprobar la censura que destituyó al socialista Francesc Sabanés, Jové inició un permiso por maternidad. El nuevo gobierno municipal comenzó con Puig como alcalde accidental, un cargo que ha desempeñado durante unos tres meses.