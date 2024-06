Más de 50 personas protestan en Mollerussa para pedir mejoras en el refugio de animales

Publicado por Joan Gómez Verificado por Creado: Actualizado:

Más de 50 personas han protestado este jueves por la tarde por las calles del centro de Mollerussa para pedir al ayuntamiento más apoyo en la gestión de los animales desprotegidos y del refugio municipal.

Así, los manifestantes, convocados por Adopta'm Mollerussa, reclaman un refugio de animales con luz y agua y que el consistorio asuma las facturas de los veterinarios y también la alimentación. Llevamos un año pidiéndolo, no protestaríamos si no fuera necesario. Pero queremos soluciones ya, si no, optaremos por gestionar de manera privada el refugio”, asegura Gerard Cortada, portavoz de la entidad: “esperamos que las personas que aprecian los animales nos den apoyo, así como aquellos otros municipios en los que hemos ayudado cuando nos han pedido ayuda”. Por su parte, el ayuntamiento de Mollerussa anunció que hará un nuevo refugio en el parque de La Serra este mismo año.