«El relevo en las entidades es un problema, agravado desde la covid»

Publicado por Laia Pedrós Verificado por Creado: Actualizado:

La Associació Agrat nació en Tàrrega hace una década. En noviembre se celebró la asamblea en la que se renovaron los cargos. Hablamos con dos de sus representantes actuales. ¿Por qué decidieron dar un paso al frente de la entidad?

En la asamblea que celebramos el pasado mes de noviembre parecía que nadie quería asumir el cargo de representantes de la Associació Agrat. Fue un momento tenso porque todo apuntaba a que se acababa la entidad, y decidimos levantar la mano y dar el paso al frente para evitar la desaparición de Agrat. Lo hicimos para salvar la entidad.

¿Cuál es su función?

La verdad es que no es tanto como parece aunque reconocemos que da respeto asumir el cargo de representante. Por suerte hay muchas personas involucradas con la entidad y con las diferentes comisiones. Sinceramente pensábamos que ser representante era mucho más duro pero de momento no es así. Nuestro trabajo principal es velar por las subvenciones, para que todos los socios estén cómodos y hacer de mediadores con el ayuntamiento. Debemos destacar que con el actual ayuntamiento estamos muy contentas, nos facilitan mucho las actividades. Decir también que las actividades que hemos organizado hasta la fecha (a excepción del Flèndit) no se habían dejado de hacer, de modo que ya funcionaban solas.

¿Qué actividades han organizado desde que están al frente de la entidad?

El Carnaval, el festival de Lo Closcamoll, el vermut de la Festa Major de Maig y la Fira de la Cervesa Artesana, aunque este año ha sido de impasse y de relevo, en el que nos han ayudado las personas que había antes.

¿Cómo ha sido la recuperación de la gincana del Flèndit?

Es la actividad que nos ha costado un poco más organizar ya que no se celebraba desde antes de la pandemia de la covid. Teniendo en cuenta que no se ha llevado a cabo durante cuatro años, tenía que volver a arrancar y se tenía que empezar de nuevo de cero. En un principio no sabíamos cómo respondería la gente y teníamos dudas de si querría participar. ¿A pesar de ello, han celebrado un Flèndit de récord con más de 700 jóvenes?Sí, la verdad es que estamos muy contentas. Decidimos sacar las inscripciones antes de lo previsto para tantear el terreno y ver si las nuevas generaciones estaban interesadas en la actividad y las que había hasta entonces al frente aún querían participar. Y nos llevamos una gran sorpresa, enseguida se apuntaron muchas colles jóvenes y muchas con personas más mayores. Al final hemos conseguido celebrar el Flèndit más participativo, con más de 700 distribuidas en 46 colles.

¿Creem que el décimo aniversario del Flèndit volverá a impulsar los jóvenes de Tàrrega?

Esperamos que sí porque desde la pandemia de la covid se perdió un poco. La gracia del Flèndit es que en un día estás en contacto con los diferentes grupos de jóvenes y diferentes generaciones, una de las cosas que valoramos más es que la mayoría de participantes se apuntaron a todas las actividades, no únicamente a la gincana. El Flèndit contribuye a fomentar el sentimiento de pertenencia a la ciudad. Precisamente estos años que no se ha celebrado el Flèndit, nos hemos quedado estancados más en nuestra quinta.

¿Tienen previsto impulsar nuevas actividades?

Por el momento consolidar con los nuevos miembros las existentes e intentar recuperar algunas actividades que se dejaron de hacer como el Agratour o la calçotada de comis -que potenciaban el espíritu de Agrat y el sentimiento de comunidad-.

¿Cómo ven el relevo generacional en las entidades?

Es un problema que se ha agravado desde la pandemia de la covid, que obligó a parar las actividades y ahora ha costado mucho más de activar de nuevo.