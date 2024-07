Educación suprime 31 maestros en 14 escuelas y CRA de la Franja

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Los recortes impuestos por la consejería de Educación del Gobierno de Aragón de PP y Vox suprimirán finalmente para el próximo curso un total de 31 jornadas laborales de profesor en escuelas públicas y CRA (Centro Rural Agrupado) del Baix Cinca, la Llitera y la Ribagorça Oriental, según indican los datos recogidos por CCOO.

Los principales recortes se concentran en los colegios de mayor tamaño de la Franja, el Víctor Mendoza de Binéfar, donde la consejería suprime 5,21 jornadas de profesor, y en el Miguel Servet (3,75) y el María Moliner (3,5) de Fraga.Les siguen por la magnitud del recoete el San Miguel de Tamarite y el Condes de Ribagorça de Benabarre, con 2,5 jornadas de docentes menos cada uno de ellos; el San Juan Bautista de Saidí (2), el José Manuel Blecua de Alcolea (1,5), y el Katia Acín de Binéfar (1), mientras que los recortes no alcanzan una jornada completa en Areny y en Montanuy.

La supresión de esas 22,5 plazas de maestro duplican con creces a los recortes que van a sufrir los CRA, que suman nueve bajas en esas tres comarcas, aunque en este caso el impacto cualitativo resulta mucho más intenso que el cuantitativo, ya que los maestros que van a causar baja en las plantillas se encargan de materias como los idiomas, la educación física y la música y de atender a los niños con necesidades especiales de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje, lo que reabre la brecha que en los últimos años se había ido cerrando entre las escuelas de los pequeños municipios y las cabeceras de comarca.Los recortes alcanzan las 2,5 jornadas en El Trébol, que atiende a Binaced, Esplús, San Esteban y Valcarca, 3,25 en La Candeleta (Azanuy, Fonz y otras 4 localidades), tres en Altorricó (esa localidad, Algayón y Vencillón) y 0,25 en Albeos (Albalate, Belver y Osso).

“Algunos centros de FP no van a poder mantener el bilingüísmo“

“Nos parece muy grave lo que está sucediendo. Deben rectificar para que se puedan llevar a cabo todos los proyectos educativos en condiciones de calidad”, explica Marta Rapún, de la sectorial de Enseñanza de CCOO Aragón, quien advierte de que los recortes impuestos por la consejería a los centros no se limitan a las etapas de infantil y primaria, sino que también se extienden a la secundaria. “Algunos centros de FP no van a poder mantener el bilingüismo porque no van a llegar al cupo mínimo de alumnos, que se ha elevado hace poco y para el próximo curso”, señala. Los centros tampoco van a disponer de una bolsa de horas para desdoblar clases. “Los niños de los pueblos tienen el mismo derecho a recibir una educación de calidad que los de Zaragoza”, anota.