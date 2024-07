Muere un vecino de Les Borges Blanques cuando iba en bicicleta en Cervera

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Un hombre de 57 años falleció el sábado por la mañana cuando iba en bicicleta al desplomarse en la carretera carretera N-141f en Cervera. La víctima era vecina de Les Borges Blanques. Los servicios de emergencia fueron alertados 9.58 horas del sábado de que iban dos ciclistas por la vieja carretera que une la capital de la Segarra con Les Oluges y Sant Ramon y el ciclista que iba delante se dio cuenta de que su compañero caía desplomado.

Hasta el lugar acudieron ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) y patrullas de los Mossos d’Esquadra, que no pudieron hacer nada para salvarle la vida. La policía catalana abrió diligencias. El Servei Català de Trànsit no informó de esta emergencia al considerarse un fallecimiento por indisposición y no un accidente de tráfico.

Sin embargo, la Dirección General de Tráfico (DGT) sí que lo contabiliza entre los siniestros mortales ocurridos el fin de semana en el Estado que se saldó con seis víctimas, entre ellas cinco de colectivos vulnerables, cuatro motoristas y el ciclista de Les Borges.

En el primer semestre del año perdieron la vida un total de 14 personas en accidentes de tráfico en Lleida, las mismas que en el mismo período del año pasado. Del total, cinco eran de colectivos vulnerables, lo que representa un 35,7%, es decir, uno de cada de tres muertos.

Son cuatro motoristas –tres en junio– y una viandante, en un atropello en la ciudad de Lleida.Por otra parte, dos furgonetas chocaron a primera hora de la mañana de ayer en la carretera C-12 a su paso por Corbins. El siniestro tuvo lugar a las 8.00 horas, los vehículos chocaron por alcance y se saldó con daños materiales. Una de las furgonetas acabó dentro de un campo.