La Sindicatura cuestiona subvenciones de la Diputación a consells comarcales

La Sindicatura de Comptes ha emitido un informe en el que cuestiona los criterios de la Diputación para determinar y distribuir equitativamente las subvenciones a los consells comarcals para financiar los servicios de asistencia técnica, sin estar lo suficientemente amparados por un análisis objetivo de los conceptos que las componían. El documento añade que no han dispuesto de la memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios de 2022 y no han podido analizar el coste de los servicios fiscalizados. Asimismo, considera que la corporación no cuenta con un instrumento jurídico ni ningún plan estratégico plurianual que fije los objetivos a alcanzar, los recursos disponibles, los criterios de coordinación con consells y los órganos de seguimiento y evaluación. Por ello, recomienda la elaboración y aprobación de un reglamento en el que se especifique el régimen de funcionamiento y de prestación de los servicios. Fuentes de la corporación apuntaron que se presentaron alegaciones al informe de la Sindicatura en las que ya se le informaba que se habían corregido los fallos y que se fueron configurando planes para ir corrigiendo los criterios cuestionados. Incidieron en que la problemática se resolvió el mismo 2022.