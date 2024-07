Más de 150 personas acuden a la discoteca Big Ben en busca de empleo

“Trabajar otra vez en la Big Ben me hace especial ilusión. Estuve trabajando en ella ocho años, del 2000 al 2008, y ahora es un poco por nostalgia, siempre que vine a Golmés fue para trabajar en la Big Ben”. Josep Real fue ayer una de las más de 150 personas que acudieron la mítica discoteca del Pla d’Urgell para hacer una entrevista de trabajo y optar a formar parte de la plantilla de empleados para la nueva etapa de este establecimiento, que abrirá el próximo 5 de octubre. Para ello, requerirá la contratación de 150 personas, entre camareros, auxiliares de barra, relaciones públicas, personal de limpieza o de guardarropa, entre otros muchos perfiles. Antes de las seis de la tarde ya habían llegado los primeros candidatos, que esperaban ante las carpas exteriores del complejo a ser entrevistados. Al llegar debían de rellenar una hoja de inscripción y hacerse una foto. Una vez dentro del recinto, explicaban el perfil profesional al que querían optar.

“Soy productor musical y me gustaría trabajar como DJ. Compañeros que pincharon aquí me han hablado muy bien y me animé al ver el anuncio por las redes. No sé si buscan este perfil pero es un subidón impresionante intentarlo, ya que no pude vivir el momento álgido de esta macrodiscoteca”, explicó Alfons, de Cambrils. Universitarios, personas con empleo que buscan un complemento, jóvenes del pueblos del Pla, todos esperaban su entrevista de trabajo. Se repetirán hoy y mañana de las 18.00 a las 21.30 horas en las mismas carpas exteriores. Fuentes de la empresa propietaria, Bunker Bar, explicaron que han tenido muchas solicitudes de empleo y confiaron en cubrir los 150 puestos vacantes.