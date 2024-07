Unió de Pagesos denuncia un nuevo ataque de un oso en el Pirineo y el Conselh Generau lo descarta

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Unió de Pagesos ha denunciado este lunes por la mañana a través de las redes sociales lo que consideran un nuevo ataque de un oso al Pirineo de Lleida, concretamente a Mont, en la Val d'Aran.

Por su parte, el Conselh Generau de Arán ha explicado en declaraciones a SEGRE que descarta que el ataque sea de un oso, ya que en realizar la autopsia e inspeccionar la zona no han encontrado ningún indicio de que haya sean un plantígrado.

En el mensaje lanzado en las redes, Unió de Pagesos ha expresado su inquietud sobre la capacidad del Pirineo para gestionar la población de osos y ha pedido al gobierno una gestión más eficiente y realista de la fauna. Mientras tanto, han decidido no participar en ningún grupo de trabajo para evitar ser utilizados sin resultados concretos.

La población ya supera los 90 ejemplares

Según publicó ayer SEGRE, el nacimiento este año de al menos nueve osos eleva la población de esta especie al Pirineo por encima del umbral de los noventa ejemplares. Así se desprende de los datos de la Oficina Francesa de la Biodiversidad, que esta semana ha dado a conocer avistamientos de cinco hembras acompañadas de entre una y tres crías cada una en territorio galo desde el mes de abril pasado. Casi todas fueron vistas en zonas limítrofes con las comarcas de montaña de Lleida.

Los nuevos oseznos avistados hasta ahora se añaden a los ochenta y tres ejemplares contabilizados la primavera pasada en el conjunto del Pirineo, y podrían detectarse más a lo largo del verano, tal como ha pasado en años anteriores. Estos nacimientos consolidan la tendencia a un crecimiento constante y sostenido de esta especie en la cordillera. Su número ha ido en aumento desde que Francia llevó a cabo las primeras reintroducciones con ejemplares procedentes de Eslovenia a partir de 1996.

Temor de la endogamia



El hecho de que la mayoría de osos sean descendientes de Pyros, el macho esloveno que Francia liberó en el Pirineo en 1997, preocupa los expertos. Aumentar la diversidad genética fue el principal motivo de la Generalitat para liberar en el 2016 en la cordillera Goiat, otro macho procedente de Eslovenia. Sin embargo, se lo considera muerto tanto a él como su única descendiente conocida después de dos años sin avistarlos.

¿Qué tenemos que hacer si nos encontramos cara a cara con un oso?

Si hay pocas posibilidades de un encuentro, los ataques de oso pardo son todavía menos probables. Sólo atacaría si se viera amenazado o sorprendido, como medida defensiva. La mayoría de los casos en que se han registrado ataques han sido encuentros con hembras con crías y osos que se han visto sorprendidos -y asustados- por la presencia humana.

Para no encontrarse con situaciones no deseadas y peligrosas, la prevención es muy importante. Hay que tener en cuenta que el primero que evitará un encuentro con humanos será el mismo animal, que no nos ve como presas y nos evita gracias a su olfato y oído privilegiados.

Un primer consejo es hacernos notar durante nuestros trayectos, por ejemplo hablando, de manera que el mismo oso sepa dónde estamos y evitemos el factor sorpresa. Hay que apuntar que la mayoría de encuentros están con personas que iban solos y, por lo tanto, hacían menos ruido que yendo en grupo. Los individuos no acompañados son más vulnerables que los grupos.

Si llevamos perros, es importante llevarlos ligados, evitando que el oso se pueda sentir amenazado. Además, también se recomienda no salir de los caminos señalizados.

Si con todas estas recomendaciones nos encontráramos con un oso -probabilidad muy baja-, tenemos que saber que no nos tenemos que poner en medio del camino o trayecto del oso y nunca entre una hembra y sus crías. De la misma manera, y por sentido común, no nos tenemos que acercar. En todo momento se tiene que mantener la calma y no gritar.