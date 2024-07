Instalan en Fraga un cañón antigranizo que lanza ondas de acetileno a 10 km de altura

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Fraga está tramitando la legalización de una instalacion que lanza a la atmósfera ondas generadas mediante la combustión de acetileno y oxígeno a alturas de hasta diez kilómetros y que lleva meses (hasta dos años, según algunas fuentes) construido y operativo.

El aparato, una chimenea de unos diez metros de altura para lanzar hasta la troposfera, situada a unos diez kilómetros de altura, unas ondas cuya finalidad declarada es la de reducir el tamaño del granizo para evitar que dañe la fruta, es propiedad de la empresa Sarraseca y se encuentra en la zona suroeste del término, a apenas cuatro kilómetros en línea recta de las zonas fruteras de Serós, Massalcoreig y La Granja d’Escarp.

El expediente sobre la licencia de actividad “para implantación de protección contra el granizo” está en periodo de alegaciones hasta el 1 de agosto en la sede electrónica municipal.

El uso de estos sistemas antigranizo, que en ocasiones lanzan yoduro de plata y a veces emiten ondas sonoras, lleva años generando conflictos y polémica en zonas rurales por sus supuestos efectos sobre la meteorología, algo acerca de lo que los expertos discrepan.

En este caso, “cada siete segundos, se produce una combustión que provoca una onda de choque que se propaga a través del elemento cónico hasta la atmósfera” con “una intensidad y una frecuencia totalmente definida”, reseña el proyecto, que indica que esas ondas cubren un diámetro de un kilómetro y llegan a la troposfera, desde donde rebotan para crear una franja en la que las bolas de granizo pierden peso y volumen al caer.

La máquina “ha sido diseñada para emitir ondas de presión a la atmósfera”, indica la documentación aportada por la empresa, que recoge un informe de la Comunidad de Murcia, donde tiene su sede el fabricante, que advierte que se trata de “ondas que transportan energía y pueden resultar destructivas”. Aunque “una onda de choque decae rápidamente con la distancia, cambiando gradualmente a una onda sonora”, añade, esta, a su vez, “puede resultar perjudicial para la salud de animales y personas (ruido dañino)”.

“No está científicamente demostrado que disuelva las tormentas ni que su efecto llegue a la nube”, señala Pere Roqué, responsable de Asaja en Lleida, quien recuerda que con relativa frecuencia aflora en el Baix Segre el debate acerca del eventual desvío, o la disolución, de las tormentas.

La CHE niega haber autorizado alguna instalación de este tipo

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) no ha autorizado ningún cañón antigranizo en el territorio de la cuenca, según confirmaron fuentes del organismo. Esas entidades son las señaladas por la legislación como competentes en la materia, por ser las reponsables de gestionar y supervisar el llamado ciclo del agua. No obstante, los responsables de la CHE han decidido no pronunciarse, al no aclarar la Aemet cuáles son los efectos reales de esos artefactos sobre el ciclo del agua. El Defensor del Pueblo pidió al Gobierno de Aragón en abril y septiembre de 2023 que estudie los efectos ambientales de su lanzamiento a la atmósfera de productos químicos y de sus emisiones de ruido. El Seprona de la Guardia Civil, por su parte, interpuso entre 2019 y 2023 un total de 31 denuncias en Huesca por ruido y emisiones de cañones antigranizo, casi todas ellas en municipios del Baix Cinca y el Cinca Medio.