El Segre lleva 3 semanas por debajo del caudal ecológico en su cabecera

Este aspecto presentaba ayer po la mañana el río Segre a la altura de Isòvol en el Alt Urgell. - C. SANS

Ni los responsables de la CHE (Confederación Hidrográfica ddel Ebro) ni los de la ACA (Agència Catalana de l’Aigua) se cansan de repetir que la situación de sequía todavía no puede darse por acabada, y la evolución del río Segre en su zona de cabecera se está empeñando en reforzar esa posición.

Según los datos del SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica) de la CHE, el caudal del principal río leridano lleva una semana, desde el pasado martes, por debajo del mínimo necesario para garantizar el mantenimiento de su ecosistema a la altura de Isovol.El caudal cayó a 630 litros por segundo a principios de mes se redujo otro escalón, hasta los 510, el día 23, y desde ayer se sitúa en los 400, claramente por debajo tanto del caudal ecológico que la CHE considera necesario en julio, de 720 litros por segundo, como del previsto para agosto, que es de 620, según recoge la documentacion del Plan Hidrológico del Ebro.La situación es similar en Puigcerdà, donde desde el 7 de julio las mediciones de aforos arrojan registros inferiores a los 120 litros por segundo que establece el organismo de cuenca como el mínimo necesario para cubrir las necesidades ambientales de ese tramo del río. La medición más elevada desde entonces ha sido de 80 litros por segundo, que se sitúan por encima de los 37 establecidos para agosto aunque ese nivel no se ha alcanzado en algunas ocasiones en esas tres semanas. La lámina de agua no superaba ayer los tres centímetros de grosor en este punto. El último informe de indicadores de sequía de la CHE, el cerrado a finales de junio, señalaba que la cuenca del Segre se encontraba “cerca de abandonar la situación de alerta” en cuanto a escasez. No obstante, el dato de mayor peso en esa valoración es el de las reservas embalsadas, que son mejores.