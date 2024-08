Les Borges denuncia el etiquetado de un aceite de oliva

El ayuntamiento de Les Borges Blanques presentará mañana lunes una denuncia ante la Agència Catalana de Consum por el etiquetado “confuso” de una botella de aceite de un litro de la marca Eroski, presentada como aceite de oliva, que contiene aceite refinado y virgen, sin especificar los porcentajes de cada uno. El alcalde, Josep Farran, señaló que esta práctica podría infringir el reglamento europeo sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, que exige una declaración cuantitativa de los ingredientes. Añadió que el objetivo de esta denuncia es “velar por el derecho de la ciudadanía a una información clara y precisa sobre los productos que se compran”, dijo. Añadió que también incide en el objetivo del consistorio de la capital de Les Garrigues de promover un respeto por la cultura del aceite, “poco valorada”. “Venden un producto a más de 6,5 euros con una calidad inferior al virgen extra que se paga a poco más de 7 euros. Están vendiendo un aceite de menor calidad a un precio similar del virgen extra”, dijo. Según Farran, no está claro el producto que se vende y el etiquetado no da toda la información. “Conocemos la dificultad del sector de elaborar y vender un buen producto y esta práctica no es la correcta”.