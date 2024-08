Estreno audiovisual 'de altura' en la fiesta mayor

Publicado por A.M.G. Verificado por Creado: Actualizado:

El escalador profesional catalán Edu Marín presentó la noche del jueves en Sant Llorenç de Montgai su último documental, Keep it burning, en uno de los actos principales de la primera jornada de la fiesta mayor de esta población de la Noguera. El trabajo audiovisual trata de una historia de superación que muestra cómo este deportista, barcelonés de nacimiento pero residente en Sant Llorenç desde hace unos años, logró la primera repetición en libre de la vía Eternal Flame en la Torre Sin Nombre de Pakistán, todo un referente mundial para los amantes de la escalada. El documental muestra su última expedición en la que, acompañado una vez más por su padre Novato y su hermano Alex, consiguió culminar una pared histórica en el que fue “uno de los mayores retos de mi carrera¨ después de pasar 28 días en la pared a 6.239 metros de altura. Edu Marín afirmó sentirse “emocionado” por poder exhibir este documental en la localidad, acto que reunió a numeroso público. La fiesta mayor de Sant Llorenç dio inicio el jueves y se prolongará hasta mañana domingo. Para hoy al mediodía está prevista una misa en honor al patrón, a la que seguirá una ballada de sardanes y un vermut popular. Ya por la tarde, habrá una fiesta holi y de espuma y a medianoche, marcha con Coco y DJ. Los actos seguirán mañana.