Vilamur protesta por los gatos

Publicado por Maria Molina Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

Vecinos de Vilamur, en Soriguera, están hartos de las colonias de gatos que han ido proliferando en los últimos años y que ahora consideran descontroladas. “Desde 2019 han ido aumentando hasta convertirse en algo insalubre. Se meten en los jardines y por todos lados hay excrementos, lo que comporta malos olores y suciedad, además de las consiguientes molestias”, aducen. Además, afirman que no tienen ningún miedo a la presencia de personas y “te los encuentras en garajes privados, en las eras de las casas y en los huertos. A veces abres las puertas del coche para sacar las bolsas de la compra y se meten dentro”, explican. Apuntan que hay personas que colocan comederos en varios puntos de la población, lo que facilita que su población aumente.

Los vecinos también han expresado su temor porque algunos animales presentan señales de enfermedad como sarna, que puede ser muy contagiosa en los humanos y conlleva tratamientos médicos para eliminarla. Remarcan que Vilamur no llega al centenar de vecinos censados, pero su número de habitantes se multiplica en los meses de verano. Por esta razón, exigen al consistorio que adopte medidas urgentes de control para recudir estas colonias de gatos y así lo expusieron en el pleno de finales de julio. “El alcalde aseguró entonces que no tenía constancia de que hubiera una proliferación de felinos tan problemática y que no sabía quiénes les daban de comer”.

El primer edil, Josep Ramon Fondevila, indicó que el ayuntamiento está trabajando en el control de las colonias de gatos y que, desde hace más de tres años, se llevan a cabo campañas anuales de esterilización. Remarcó que si hay personas que dan de comer a los felinos, estos crían, y si cada vez hay más son los propios vecinos y los visitantes los que tienen que tener conciencia de que ellos también deben adoptar medidas de control. Fondevila incidió en que Vilamur es uno de los 16 núcleos de población del municipio y los recursos del consistorio son limitados.

Casi una treintena de municipios leridanos han iniciado o ya finalizado en poco más de un año la tramitación de ordenanzas para crear y gestionar colonias felinas como medio para atajar la proliferación de grupos de gatos callejeros. Concretamente han sido 27 ayuntamientos los que han tomado esa decisión, con Balaguer y Vinaixa como los primeros en julio del año pasado y con L’Albi y Gimenells como los últimos hace tan solo unos días. El consell comarcal del Segrià es el único de Lleida que tiene una gatera para el control de estos animales dentro de su canera.