Andorra se compromete a no aplicar peajes a transfronterizos

El Govern d’Andorra es dona de termini fins a final d’any per decidir si aplica el peatge.C. Sans

La tasa para circular por las carreteras del Principat d’Andorra no se aplicará a los trabajadores transfronterizos ni a los vecinos del Alt Urgell que visiten el país por motivos médicos. Lo aseguró ayer el Cap de Govern andorrano, Xavier Espot, en una entrevista de Catalunya Ràdio, en la que explicó que el peaje solo se aplicará a los excursionistas que crucen alguna de las fronteras, la hispano andorrana o la francesa, para pasar el día y no pernocten.

“Los trabajadores transfronterizos que vienen cada día a trabajar no la pagarán, solo faltaría”, aseveró. Tampoco sería aceptable para los turistas que ya pagan la tasa turística cuando pernoctan, añadió el Cap de Govern. La confirmación llega días después que el ejecutivo andorrano apuntara que la afectación a los trabajadores transfronterizos, un colectivo que suma más de 1.500 vecinos del Alt Urgell, era “un elemento que todavía hay que trabajarlo y desarrollarlo” y que hasta que no se aprobara la ley y se pudiera desarrollar más el proyecto, no habría respuesta. Espot también apuntó a que la medida todavía necesita “mucho debate” y que es muy pronto para saber si se acabará aplicando, ya que primero quieren consultarlo con el sector del turismo y del comercio. Por este motivo, dijo, el gobierno del país vecino se ha dado hasta finales de año para tomar la decisión. Referente al importe de la viñeta, el máximo responsable del gobierno andorrano dijo que, en el caso de cobrarse, será un importe “muy razonable” y que en ningún caso será un impedimento para la gente que quiera visitar Andorra.

El objetivo del Principat es reducir la masificación turística, con cerca de diez millones de visitantes durante el año pasado. La idea, por ahora, es que el coste de la viñeta, que se cobraría en concepto del uso de la red viaria en el país como ya se está haciendo en otros países europeos, varíe en función de si es temporada alta o baja. Queda por definir el destino de la recaudación