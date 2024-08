La Sareb comienza a formalizar varios alquileres sociales en su bloque de Golmés

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

La Sareb o banco malo ha comenzado a actuar como casero en el edificio de la calle carretera Vella, 82 de Golmés, en el que ya ha cerrado un contrato de alquiler social con una de las familias que se encuentra en situación de vulnerabilidad y negocia acuerdos con otras tres, cuya situación socioeconómica están estudiando sus técnicos.

Las quince familias que residen en ese bloque se encuentran en un limbo habitacional desde que a mediados de mayo el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Lleida dictaminó que se habían quedado sin casero: el promotor, J.V.V., que llevaba años cobrándoles arriendos de 300 a 350 euros mensuales, perdía la propiedad del edificio al ejecutar la Sareb el crédito hipotecario que este había dejado de liquidar a Aliseda, la inmobiliaria del extinto Banco Popular; y el nuevo propietario, el banco malo, que ahora está comenzando a regularizar las situaciones, no tenía contratos formalizados con ninguno de ellos mientras que los anteriores habían sido declarados nulos. Los acuerdos de alquiler social que Sareb ofrece a las familias que residen en los edificios cuya posesión le entregan los juzgados tras ejecutar las hipotecas que dejaron de pagar sus promotores incluyen la puesta en marcha de itinerarios de inserción social y laboral. Esos acuerdos, que también se ofrecen a unidades de convivencia en las que haya mujeres maltratadas o menores, duran hasta siete años, aunque su vigencia queda supeditada a que los inquilinos entren en el Programa de Acompañamiento e Inserción Laboral de Sareb. Este programa incluye el seguimiento de cursos de formación y el acceso a bolsas de empleo, y también contempla que la cuantía de las rentas de alquiler se van revisando en función de las variaciones que va experimentando la situación económica de esas familias. En los casos en los que los servicios sociales de la administración y los trabajadores sociales del banco malo dictaminan que no se dan situaciones de vulnerabilidad, se ofrece una opción de compra preferente sobre la vivienda. Las fuentes consultadas en la Sareb rechazaron concretar en cuántos casos se han abierto negociaciones de compra preferente de las casas. La tercera opción, que en este caso todavía no se ha activado, consiste en ofrecer la propiedad de las viviendas a una administración para que esta actúe como casera de las familias que quedan en estos limbos habitacionales.

Contactos con 9 ayuntamientos para traspasarles pisos y solares

Los responsables de la Sareb mantienen contactos con nueve ayuntamientos para negociar eventuales traspasos de viviendas y solares. Entre ellos se encuentra la Paeria de Lleida, que está tratando la cesión de un edificio de ocho pisos. Por otro lado, el departamento de Relaciones Institucionales del banco malo está manteniendo contactos con los consistorios de Aitona, Canejan, Castellnou de Seana, La Granadella, Les Borges Blanques, Tremp, Vilagrassa y Vila-sana sobre el traspaso de solares para dedicarlos a usos sociales. La Sareb cifra en 180 viviendas su parque disponible en Lleida. “Están a disposición de las administraciones, que pueden optar siempre a la compra preferente”, señalaron.

El edificio de Tàrrega en Claravalls 9 sigue sin propietario

Los tiempos judiciales están generando una situación de tintes surrealistas en el edificio número 9 de la calle Claravalls de Tàrrega, que ahora mismo carece formalmente de propietario tras haber sido ejecutada la hipoteca impagada por el promotor sin que hasta la fecha se haya producido la adjudicación del activo al nuevo dueño, que va a ser la Sareb. “No hay novedades porque todavía no nos hemos adjudicado el activo, por lo que no podemos avanzar más de momento”, explicaron fuentes del banco malo. Las 35 familias que residen actualmente en el bloque se encuentran en un limbo similar al de las familias de Golmès, ya que hasta que no se produzca formalmente la adjudicación del inmueble al nuevo propietario este no puede pedir el escrutinio judicial de los contratos de arriendo ni, tampoco, comenzar a trabajar en la aplicación del Programa de Acompañamiento e Inserción Laboral.