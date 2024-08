Aviso para vaciar 9 nichos de La Seu al expirar la concesión

Publicado por Cynthia Sans Verificado por Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de La Seu d’Urgell ha iniciado el proceso para vaciar nueve sepulturas del cementerio municipal tras agotar el período de la concesión acordada, que en este caso era de cinco años. Se trata de sepulturas de vecinos de la ciudad que escogieron la modalidad de concesión corta, la de solo media década, y ahora que ha caducado su vigencia están obligados a formalizar el cambio de concesión del nicho a 50 años o a la renuncia del mismo.

Fuentes municipales explicaron que se trata del “comienzo del expediente de caducidad de la concesión”, iniciado hace ahora tres meses. Desde el ayuntamiento han intentado ponerse en contacto con los titulares o personas herederas de laS tumbas para apremiarles a regularizar la situación. Se les notifica la finalización de la concesión en dos ocasiones y tras no haber sido posible localizarles, esta semana ha hecho la publicación en los boletines oficiales. Las mismas fuentes explicaron que en septiembre la tramitación volverá a pasar por la junta de gobierno local para finalizar el expediente y volverlo a notificar a los interesados. En el caso de no ser posible la notificación, el ayuntamiento ejecutará lo que prevé la ordenanza municipal. Declarará que la construcción ha sido abandonada y “acordará recuperar la titularidad de los nichos y trasladar los restos a la fosa común” del camposanto. El desalojo de sepulturas es un procedimiento reglado que se activa cuando el titular no abona la tasa de conservación.