Inversión de 350.000 euros para la piscina de Les Borges

El vaso principal de las piscinas municipales de Les Borges Blanques ha cargado en los dos últimos años con una fuga de agua constante, con actuaciones y “parches” de emergencia con el único objetivo de salvar las dos últimas temporadas de verano. El consistorio constata en julio de 2023 la necesidad de rellenar el vaso principal “ a un ritmo que no era habitual y con demasiada asiduidad”, explicó el primera edil, Josep Ferran. Inicia una diagnosis del estado real de la infraestructura y detectan que el vaso principal está agrietado de punta a punta lo que ha provocado la creciente pérdida de agua de la instalación en los últimos años. “Constatamos también que se han ido haciendo actuaciones de mejora años atrás que no habían solucionado la problemática, y que coincidió con los largos meses de sequía”, dijo Ferran. Añadió que el coste de está pérdida de agua era “demasiado elevado” para seguir “parcheando” la piscina. Sin embargo, este verano se invirtieron otros 15.000 euros para mantener la instalación abierta, “ya que vimos que no llegábamos a tiempo sí la hacíamos nueva”. “Es una situación inaceptable. Además de la rotura del vaso y las pérdidas de agua, se han identificado desperfectos que deben ser corregidos”, dijo. El objetivo del consistorio de la capital de Les Garrigues es afrontar este otoño la reforma integral de esta instalación municipal, cuyo coste superará los 350.000 euros. “Tenemos otras urgencias en la localidad pero la piscina es una de ellas y trabajamos para iniciar los trámites de licitación de las obras lo antes posible y tener una nueva instalación, con las máximas garantías para la próxima temporada”, dijo.

El consistorio aprobó en julio una operación de crédito de un millón de euros para afrontar obras municipales, entre las que destaca la reforma de la piscina municipal.

El consistorio recurre al crédito para afrontar obras municipales

El ayuntamiento de Les Borges aprobó en julio una operación de crédito de un millón de euros para afrontar obras, compras de solares y la mejora y reforma de la piscina municipal, entre otras actuaciones. La última sesión plenaria también avaló una modificación de presupuesto a través de otro crédito extraordinario y suplemento de crédito por un total de 44.300 euros, que incluyen fondos para convertir el Bar de Vidre en un espacio de degustaciones y demostraciones de cocina, entre otros proyectos culturales y deportivas en la capital de Les Garrigues, según el consistorio.