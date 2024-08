Una bebé de once meses muere atropellada por un vehículo en un aparcamiento en Arties

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Una bebé de once meses falleció ayer por la mañana tras ser atropellada en un aparcamiento a la entrada de Arties, en el municipio de Naut Aran. Al parecer, sus padres la habían dejado sentada en el suelo junto a su coche, del que estaban bajando una bicicleta, pero se habría puesto a gatear y en ese instante otro vehículo entró en el aparcamiento y atropelló a la bebé al no percatarse de su presencia. La pequeña sufrió una hemorragia y entró en parada cardíaca. El personal sanitario no pudo hacer nada para salvarle la vida y habría fallecido de camino al hospital. La sala de control de emergencias de Aran recibió el aviso a las 10.30 horas y activó una dotación de los Pompièrs, un equipo del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), un médico y una enfermera del Hospital de la Val d’Aran, un helicóptero medicalizado y varias patrullas de los Mossos d’Esquadra.

Los servicios de emergencia cortaron durante casi dos horas la circulación en la carretera C-28, situada a pocos metros del parking y dónde aterrizó el helicóptero del SEM. La Policía catalana ha abierto una investigación para esclarecer las causas del incidente, aunque todo apunta a un accidente de tráfico.

El ayuntamiento de Naut Aran, que ayer expresó su pésame a los familiares de la pequeña, anunció que hará ondear las banderas oficiales a media asta hasta el lunes como muestra de duelo. Fuentes cercanas al caso señalaron que la familia de la bebé tiene una segunda residencia en Betren y es muy conocida en Aran.

Esta es la segunda tragedia que sufre la Val d’Aran en menos de dos semanas. El 18 de agosto, un niño de nueve años murió en un incendio en su vivienda de Bossòst. El fuego tuvo lugar sobre las dos del mediodía en una casa de dos plantas en la calle Sant Antoni. Fueron los vecinos quienes dieron la voz de alarma e intentaron auxiliar a la familia hasta que rápidamente llegaron los servicios de emergencias. el pequeño se encontraba en su habitación, en la parte de arriba, mientras que el resto de la familia, sus padres y su hermana pequeña, estaban en la de abajo. Una gran humareda afectó el inmueble, cuya estructura no resultó dañada. Como consecuencia, tres familias tuvieron que pasar la noche que siguió al incendio en un hotel. El municipio del Baish Aran decretó tres días de luto oficial mientras los Mossos abrieron una investigación para determinar las causas del incendio, que todo apuntaba que se originó de forma accidental.