Desencallan la planta solar flotante del canal Segarra-Garrigues en Alfés

La Generalitat ha desencallado la planta solar flotante prevista en la balsa del Segarra-Garrigues en Alfés. Aigües del Segarra-Garrigues (ASG), que gestiona la red secundaria del canal, tiene proyectadas cinco en el Segrià y Les Garrigues (ver desglose). De hecho, ya tiene acopiado el material para construirla en este municipio. En febrero de este año el Govern emitió informes desfavorables, en concreto, documentos preceptivos de Urbanismo y de Medio Natural contra esta planta y la proyecta en Alcanó, donde especificaba que había que enmendar aspectos como la falta de un estudio de alternativas de emplazamiento o bien un informe sobre su integración paisajística. Tras la introducción de mejoras, la Ponencia de Energías Renovables considera que la instalación de Alfés no tiene efectos significativos en el medio ambiente por lo que no es preciso someterla a una evaluación de impacto ambiental. De este modo, el pasado mes de julio la anterior conselleria de Acción Climática levantó el veto medioambiental a la construcción, aunque ASG debe incluir algunas condiciones como que la planta solar flotante encaje en la categoría de instalaciones para el autoconsumo, que la superficie máxima no supere la hectárea o que se plantee la alternativa de soterrar la línea de evacuación o justificar debidamente por qué se declina esta posibilidad. No se pueden hacer obras en periodos de cría de las aves y exige que se introduzcan medidas de prevención y reducción de la erosión del entorno de la balsa. También hay que aplicar medidas correctoras en el sistema de iluminación y las construcciones se deben integrar dentro del paisaje con colores concordantes con el entorno. Por último, se exige que se haga una precisa gestión y correcta eliminación de los residuos sólidos y líquidos que se generen.

Fuentes de ASG indicaron que “se trata de muy buenas noticias para el desarrollo del proyecto” y que la firma introducirá todas las condiciones solicitadas para que el proyecto pueda pasar a ser valorado por Urbanismo. Los proyectos de las plantas de Alfés y Alcanó se tramitaron como plantas solares terrestres tras consultas a la Generalitat (la alternativa era presentarlas como plantas sobre tejado), por lo que se estaría aplicando el mismo rasero que un proyecto sobre suelo rústico. En cambio, la balsa de riego está considerada como instalación industrial. Los proyectos se cursaron en noviembre tras recibir el beneplácito de Endesa.

Previstas 4 más en Alcanó, El Cogul, Torrebesses y Granyena

La empresa que construye y gestiona la red de riego del Segarra-Garrigues, ASG, proyecta instalar plantas solares flotantes en cinco embalses ya operativos en municipios de Les Garrigues y el Segrià para generar electricidad destinada en parte al autoconsumo. En 2018 y 2019 llevó a cabo una prueba piloto en el embalse de Bessons, en Les Borges Blanques, y ahora quiere colocar más de 23.000 paneles fotovoltaicos en los pantanos del sector 12 en los términos municipales de Alfés, El Cogul, Alcanó, Torrebesses y Granyena de Les Garrigues. La empresa considera que las plantas flotantes permiten aprovechar amplias superficies para energía renovable (en este caso, se trata de pantanos con láminas de hasta 7 hectáreas) que no se utilizan con otra finalidad que almacenar agua, lo que evitará hipotecar suelo agrario a favor de los proyectos de plantas fotovoltaicas en marcha. En el caso del de Alfés, el primero en desarrollarse, la empresa contempla una inversión de unos dos millones de euros para la implantación de todo el material sobre la balsa y la construcción de un centro transformador de 2.500 kWA. A finales del pasado año ASG ya acumuló el material, tanto estructuras flotantes como módulos fotovoltaicos.