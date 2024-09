Polémica en Balaguer por los actos de la Paeria para celebrar la Diada

Partidos con representación municipal en la Paeria de Balaguer (ERC, Junts y CUP) no participarán en la ofrenda floral prevista para el día 11 de septiembre al mediodía al monumento L’Escull de Balaguer, que representa la unidad de la lengua de todos los territorios de habla catalana. Aseguran que la Diada es una jornada de reivindicación nacional por los derechos y libertades del país y que la ofrenda a un monumento dedicado a la lengua está “fuera de lugar” y quiere disimular y desvirtuar el sentido de la Diada”. Así, han convocado un acto paralelo en la muralla de Balaguer para manifestar “sin complejos” las reivindicaciones del 11 de septiembre. Por su parte, la alcaldesa de Balaguer, Lorena González, aseguró que no debe de haber ninguna excusa para defender la lengua catalana en un día como la Diada. “No hemos venido a dividir, la Diada es para todos los catalanes, no solo para los independentistas”. Lamentó la actitud de los partidos de “atacar” un acto que se abre a todas las entidades locales de la capital.