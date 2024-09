Le roban el tractor al parar para comer en Vilanova de Bellpuig

Publicado por Maria Molina Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

Francesc Torres, un agricultor de Vilanova de Bellpuig, ha pedido ayuda a través de las redes sociales para encontrar el tractor que le robaron el pasado sábado en la hora que paró para comer después de trabajar en la recogida de la fruta. “Solemos parar una hora para almorzar y, de hecho, el vehículo desapareció entre la una y media y las tres menos cuarto. Cuando llegamos ya no estaba y solo vimos las huellas de las ruedas en dirección a Arbeca”, explicó. Torres ha presentado una denuncia ante los Mossos y solicita la colaboración de todos los que puedan ayudarle a localizarlo, ya que es un vehículo caro. “Se trata de un tractor azul nuevo de la marca New Holand imprescindible para las tareas durante la campaña de la fruta”, puntualizó. “Espero que se trate de una gamberrada y que pueda recuperarlo aunque temo que lo hayan robado mafias que se dedican a sustraer este tipo de vehículos para la venta o a desmantelarlos para luego vender las piezas en el extranjero. Si este es el caso, me habrán causado un perjuicio considerable”, lamentó. Precisamente, en enero de este año otro agricultor leridano denunció el robo de su tractor en Nalec, en el Urgell, y también pidió ayuda a través de las redes sociales para poder localizar el vehículo. Según informó en su cuenta de X, los hechos tuvieron lugar por la noche. Curiosamente el tractor también era marca New Holand y se lo llevaron cuando estaba estacionado delante de un almacén en Nalec. Entonces su propietario también sospechó que se estaba a la espera robarlos para cargarlo en algún camión y venderlo fuera.

Torres indicó ayer que en ambos sucesos hay paralelismos y recordó que en aquel caso a los pocos días un ciclista encontró el tractor robado en Nalec oculto en un cañizo justo entre Arbeca y La Floresta, en Les Garrigues, que “es el municipio hacia donde apuntaban las huellas de las ruedas de mi tractor”, insistió. El agricultor de Nalec recuperó su tractor sin matrícula a los 5 días de su desaparición gracias a las redes sociales. “Yo he optado por el mismo procedimiento y espero que el caso se resuelva de la misma manera, por lo que solicito la colaboración de todos los que me puedan ayudar”.Este invierno también se han producido otros robos agrícolas tanto de material como de aceitunas y almendras. Cabe recordar que el pasado mes de abril los Mossos abrieron una invetigación para buscar a una banda que operaba en poblaciones de la Segarra, como Sant Guim de Freixenet o Estaràs, de donde llegaron a llevarse aperos agrarios, de vallas de carretera y la puerta de un cementerio utilizando un camión grúa. Desde hace años, los agricultores llevan denunciando el robo de hidrantes en las fincas de regadío e incluso se llegaron a llevar el cable de cobre de la estación de bombeo del Algerri-Balaguer hace tres años.