Boicot de padres de Isona a un maestro de Infantil con una polémica trayectoria

El inicio del curso escolar en Lleida tuvo como principal incidencia la protesta de varias familias de Isona i Conca Dellà, que no llevaron a una veintena de niños al colegio en rechazo a un maestro de educación Infantil que ya ha sido objeto de boicots anteriores en 4 municipios. Piden a Educación y al centro que reconsideren la asignación de este docente.

Una veintena de los cincuenta de niños de Infantil y Primaria de la escuela pública Aeso de Isona i Conca Dellà, que pertenece a la Zona Escolar Rural Pallars Jussà, no acudieron ayer al centro ni lo harán los próximos días a causa del plante de sus padres en protesta contra un maestro de Infantil con una polémica trayectoria, que ya fue objeto de anteriores boicots por parte de familias en los colegios de Sort (en 2014), La Vall Fosca (2016), La Vall de Boí (2021) y Artesa de Segre (2022). Las familias piden a la dirección del centro y al departamento de Educación que “reconsideren el nombramiento” para que los niños puedan volver a la escuela con “seguridad”. Aseguran que la conselleria ha “dimensionado” la plantilla del colegio “con dos maestros a jornada completa que solo ejercerán como profesionales de apoyo” y que ello ha puesto a los padres en alerta. “En Infantil hay cinco maestros para 13 alumnos, de I3, I4 y I5, dos de los cuales solo han sido nombrados como docentes de apoyo”, explicaron. Asimismo, apuntaron que desde la dirección de la escuela les explicaron antes de iniciar el curso que este profesor de Infantil no ejercerá nunca en solitario y siempre estará acompañado por otro profesor. “Esto aún nos pone más en alerta y nos genera cierta inseguridad, ya que tiene que estar más vigilado”, dijeron algunos de los padres, que exigen un entorno educativo seguro. Las familias decidieron hace unas semanas en una votación no llevar a los pequeños al colegio tras reunirse con la dirección del centro y representantes de Educación.

El docente, que llevaba décadas como interino y acumulaba varios informes negativos, se convirtió en funcionario de carrera en el concurso de méritos convocado en 2023 por Educación en el proceso de estabilización de la plantilla.

Nueva escuela en Albesa y falta de espacio en el Terres de Ponent

Un centenar de alumnos de Albesa estrenaron ayer nueva escuela L’Àlber después de años de reivindicaciones y poniendo fin a un largo recorrido de reclamaciones para denunciar el mal estado y la falta de seguridad de las antiguas instalaciones, de más de 60 años. Este equipamiento se ha construido en un solar de 5.000 metros cuadrados y ha supuesto una inversión de 3,6 millones de euros. Es de una sola planta, con nueve aulas, cocina, comedor y varios espacios lúdicos, además de un espacio para favorecer la psicomotricidad, una aula de música y una pista polivalente.

Mientras, en el INS Terres de Ponent de Mollerussa la Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) colgó pancartas en las vallas del centro para reclamar su ampliación urgente, así como un ascensor. La falta de espacio no es un problema nuevo y el centro ya cuenta con tres módulos prefabricados donde se llevan a cabo clases, tal y como explicó su directora, Roser Capell. Hace 2 años pidió instalar otro módulo con cuatro aulas, que fue denegado. A principios de año volvieron a solicitarlo, pero aún no ha habido respuesta. Este curso han tenido que habilitar el antiguo comedor como aula. El instituto está pensado para unos 250 alumnos y hay 500. Asimismo, las familias de Rosselló también piden un nuevo colegio porque el actual se ha quedado pequeño y obsoleto, según informó Catalunya Ràdio.Por otra parte, los quince niños de Primaria de La Sentiu de Sió comenzaron el curso en el centro de servicios de la localidad porque las obras de reforma de la escuela no han concluido. Está previsto que estén listas un mes y medio.