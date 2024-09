Condenan a una familia por coaccionar a una empleada de Aran

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

El juzgado de Vielha ha condenado a tres miembros de una familia, un matrimonio y su hijo, por coacciones y amenazas a una empleada del Conselh Generau d’Aran debido a un procedimiento administrativo. Concretamente, el juez les impone a cada uno de ellos una multa de 900 euros –al padre como autor de un delito leve de amenazas y a su pareja y al hijo por un delito leve de coacciones-. Es decir, un total de 2.700 euros. Además, deben indemnizar a la afectada con 1.500 euros en concepto de daños y perjuicios. La denunciante, representada por Enric Rubio, de Rubio Advocats, estuvo de baja y tratamiento psicológico debido a las presiones. Además, el Conselh Generau ha presentado una denuncia contra la familia y su abogado (ver desglose).

Los hechos se remontan al junio del año pasado y se produjeron tres episodios entre el 27 y el 30. Concretamente, según la sentencia, se considera acreditado que el hijo del matrimonio acudió al domicilio de la denunciante “con intención de presentar documentación administrativa fuera del horario de oficina, mostrando una actitud coactiva hacia la denunciante, presionando para que se adoptase la decisión administrativa que solicitaba el denunciado”. Además, un día antes, el padre del joven llamó a la afectada donde le habría dicho “me pareces buena chica, pero estás en medio. Las cosas se van a poner mal y no van a acabar bien. No quiero hacerte daño… ya tengo una edad y me da igual dormir en el sofá, en el camión o en prisión”. Dos días después tuvo lugar otra llamada, según el fallo, y la denunciada le dijo “que la cosa estaba muy caliente”. Por último, el día 30, la condenada y su hijo se presentaron en las oficinas del Conselh Generau “permaneciendo casi cinco horas dentro, mostrando una actitud reacia a marcharse, lo que obligó a la denunciante y a sus compañeros de trabajo a refugiarse en una habitación del edificio y a llamar a los Mossos d’Esquadra”.

“No quiero hacerte daño.. ya tengo una edad y me da igual dormir en el sofá, en el camión o en prisión”

El Conselh Generau ha denunciado a los condenados

■ El Conselh Generau d’Aran presentó en abril ante el juzgado una denuncia contra la familia y su abogado por los delitos de amenazas, coacciones y calumnias. En la denuncia se afirma que “los miembros del Conselh han sido objeto de reiteradas amenazas, coacciones y calumnias por parte de los denunciados con el objetivo de poder conseguir lo que solicitan, aunque sea incumpliendo la normativa”. Añaden que su actuación “excede los parámetros de actuación normal de un expediente administrativo y nos obliga a presentar la correspondiente denuncia para que se depuren las responsabilidades pertinentes y se evite que, con esta actuación reiterada, puedan conseguir lo que pretenden, que no es otra cosa que atemorizar a los funcionarios a fin de conseguir sus objetivos”.