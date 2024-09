Nargó multará a los vecinos si dejan la basura en la calle

Publicado por Cynthia Sans Verificado por Creado: Actualizado:

Vecinos de Coll de Nargó se han revelado contra la nueva gestión de los residuos en el municipio ya que ha implicado el cambio de ubicación de algunas islas de contenedores y cada día depositan sus bolsas de basura en una de las calles en las que hasta hace algunas semanas estaban instalados. Los residuos de la población los gestionaba hasta el pasado mes de julio la Mancomunitat Intermunicipal per a la Gestió de Residus de l’Alt Urgell Meridional (Migraum) pero desde el verano toda la gestión del Alt Urgell ha quedado unificada en un solo contrato comarcal a cargo de la firma Urbaser. Para optimizar el servicio, la empresa concesionaria efectúa la recogida con camiones de mayor capacidad que los que utilizaba la Migraum y este hecho ha obligado a desplazar algunas islas de contenedores de los pueblos del sur de la comarca.

El alcalde, Martí Riera, lamentó ayer la actitud “incívica” de estos ciudadanos y explicó que “hemos luchado mucho por la unificación de la gestión para poder hacer más sostenible y mejorar en el reciclaje. Esto implica un esfuerzo por parte de todos, algo que hay algunos que no quieren entender”. El ayuntamiento ha enviado varias circulares a los vecinos explicando el cambio y pidiendo la colaboración de la población, pero aún y así “la falta de respeto no cesa”. “Aquellos que están dejando las bolsas donde ya no hay contenedores ni los volverá a haber, y lo saben, están atentando contra la salud pública y el próximo paso serán las inspecciones de las bolsas y las sanciones”, alertó. La problemática se centra en la calle Sant Bartomeu. “Los vecinos de esta zona deben andar poco más de 200 metros, pero algunos no lo quieren entender”, concluyó el edil.

Residentes lamentan el cambio de lugar y dicen que el camino para verter la basura es oscuro

Por su parte, los vecinos lamentan que el camino que deben hacer para llegar a la nueva ubicación de los contenedores que antes se localizaban en la calle Sant Bartomeu “no dispone de ningún tipo de iluminación”.