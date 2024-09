Taquillas inteligentes para potenciar la venta sostenible en el Jussà

El consell del Jussà ha sacado a licitación la adquisión e instalación de taquillas inteligentes con compartimentos individualizados y una plataforma que permita su funcionamiento para potenciar la venta directa de los productos del comercio local del Pallars Jussà. La iniciativa se enmarca en el proyecto Tot al Pallars: Plan de revitalització dels eixos comercials del Pallars Jussà, financiado con los fondos europeos Next Generation con 440.000 euros. Se instalarán en los municipios de Tremp, La Pobla de Segur, Isona i Conca Dellà y La Torre de Capdella. En las taquillas se podrán depositar las compras que no se puedan hacer presencialmente en los establecimientos. De esta forma, las personas que no puedan acudir a los comercios por problemas de horarios laborales, por ejemplo, podrán adquirir los artículos y productos por teléfono o internet que, posteriormente, el comercio depositará en las taquillas para que puedan ser recogidos. También las habrá con sistemas de refrigeración para comestibles. El proyecto pretende impulsar un comercio sostenible que también reduzca al máximo los residuos que genera y promover los envases de un solo uso además de eliminar el plástico. Está previsto que se instalen a finales de año y principos de 2025.